Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

Olvasta?

Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

Donald Trump

Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump csapata szerint Volodimir Zelenszkij valójában komikus, és nem alkalmas az államfői feladatokra. A The Washington Post szerint egy amerikai vacsora során Zelenszkij képtelen volt könnyed diplomáciai beszélgetést folytatni Jared Kushnerrel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpWPJared Kushner

Donald Trump amerikai elnök csapatában úgy vélik, hogy az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij valójában komikus, és nem érdemes államfői tisztségre – számolt be erről a The Washington Post (WP) egy magas rangú amerikai forrásra hivatkozva, aki ismeri az orosz–ukrán konfliktus béketárgyalásainak menetét.

zelenszkij
Zelenszkij kudarcot vallott a diplomáciai vacsorán
Fotó: AFP

Trump csapata komikusnak tartja Zelenszkijt

A forrás szerint az amerikaiak által szervezett vacsora, amelynek célja az volt, hogy Zelenszkijt összehozzák Trump vejével, az üzletember Jared Kushnerrel, teljes kudarcba fulladt. Zelenszkij állítólag képtelen volt könnyed társalgást folytatni.

Zelenszkij egy komikus, korlátozott angol nyelvtudással, akinek diplomáciai tapasztalata akkoriban csupán a televíziós sorozatbeli elnöki szerepére korlátozódott

– mondta a forrás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!