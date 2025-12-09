Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

Donald Trump amerikai elnök csapatában úgy vélik, hogy az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij valójában komikus, és nem érdemes államfői tisztségre – számolt be erről a The Washington Post (WP) egy magas rangú amerikai forrásra hivatkozva, aki ismeri az orosz–ukrán konfliktus béketárgyalásainak menetét.

Zelenszkij kudarcot vallott a diplomáciai vacsorán

Fotó: AFP

Trump csapata komikusnak tartja Zelenszkijt

A forrás szerint az amerikaiak által szervezett vacsora, amelynek célja az volt, hogy Zelenszkijt összehozzák Trump vejével, az üzletember Jared Kushnerrel, teljes kudarcba fulladt. Zelenszkij állítólag képtelen volt könnyed társalgást folytatni.

Zelenszkij egy komikus, korlátozott angol nyelvtudással, akinek diplomáciai tapasztalata akkoriban csupán a televíziós sorozatbeli elnöki szerepére korlátozódott

– mondta a forrás.