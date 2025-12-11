Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hatalomban maradásra törekszik, de legális úton nincs esélye újraválasztásra – jelentette ki december 11-én Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője.

Zelenszkijnek esélye sincs

Fotó: AFP

Zelenszkij legális úton esélytelen az újraválasztásra

„Zelenszkij nyilvánvalóan azt várja, hogy hatalmon maradhasson, ebben nincs kétség. Ugyanakkor senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy legális úton nincs esélye az újraválasztásra” – mondta Zaharova.

A szóvivő példátlan ötletnek nevezte, hogy Nyugat finanszírozza Kijevet a választások lebonyolításához. Véleménye szerint Zelenszkij csak akkor nyerhetne, ha külföldi szavazatokkal, úgynevezett „moldáv forgatókönyv” alapján próbálkoznának.

Nyilvánvaló, hogy Zelenszkij a Nyugattól azt várja – ne az emberi értelemben vett választásokat tartsanak, neki Ukrajnában nincsenek szüksége választásokra, neki a saját magáról szóló választások kellenek

– tette hozzá a diplomata.

December 9-én Zelenszkij az amerikai elnök, Donald Trump kijelentésére reagálva azt nyilatkozta, hogy készen áll az elnökválasztások megtartására. Trump a Politico interjújában elmondta, hogy most jött el az ideje az ukrán elnökválasztásoknak, és szerinte az ukrán vezetés a folyamatos konfliktusra hivatkozva halogatja a voksolást.