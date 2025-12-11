Hírlevél
Nincs esélye – dörgedelmes üzenetet kapott Zelenszkij

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Maria Zaharova, az orosz külügy hivatalos szóvivője kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ugyan hatalomban maradna, de legális úton nincs esélye újraválasztásra Ukrajnában.
Maria ZaharovaüzenetVolodimir Zelenszkij

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hatalomban maradásra törekszik, de legális úton nincs esélye újraválasztásra – jelentette ki december 11-én Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője.

zelenszkij
Zelenszkijnek esélye sincs
Fotó: AFP

Zelenszkij legális úton esélytelen az újraválasztásra

„Zelenszkij nyilvánvalóan azt várja, hogy hatalmon maradhasson, ebben nincs kétség. Ugyanakkor senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy legális úton nincs esélye az újraválasztásra” – mondta Zaharova.

A szóvivő példátlan ötletnek nevezte, hogy Nyugat finanszírozza Kijevet a választások lebonyolításához. Véleménye szerint Zelenszkij csak akkor nyerhetne, ha külföldi szavazatokkal, úgynevezett „moldáv forgatókönyv” alapján próbálkoznának.

Nyilvánvaló, hogy Zelenszkij a Nyugattól azt várja – ne az emberi értelemben vett választásokat tartsanak, neki Ukrajnában nincsenek szüksége választásokra, neki a saját magáról szóló választások kellenek 

– tette hozzá a diplomata.

December 9-én Zelenszkij az amerikai elnök, Donald Trump kijelentésére reagálva azt nyilatkozta, hogy készen áll az elnökválasztások megtartására. Trump a Politico interjújában elmondta, hogy most jött el az ideje az ukrán elnökválasztásoknak, és szerinte az ukrán vezetés a folyamatos konfliktusra hivatkozva halogatja a voksolást.

 

