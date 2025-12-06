Zoe Saldana ruhája annyira felszaladt, hogy a net szerint valami NAGYON hiányzott alóla

Hírlevél
4 órája
Olvasási idő: 4 perc
Új fotók kerültek elő Zoe Saldana merész ruhájáról, amelyek villámgyorsan körbejárták az internetet. Zoe Saldana neve azért került a trendek közé, mert a rajongók szerint a ruha alatt valami nagyon hiányzott.
Zoe Saldanaszínésznőfehérnemű

Zoe Saldana új vörös szőnyeges fotói pillanatok alatt felkavarták az internetet — nem az esemény miatt, hanem egy sokkal fülledtebb részlet miatt. A smaragdzöld, egyvállas estélyi ugyanis olyan magasra hasított, hogy sokak szerint a színésznő nem viselt fehérneműt, és ezt a ruha mozgása elég egyértelművé is tette – írja a Realitytea.

Zoe Saldana, Avatar, ZoeSaldanaAvatar, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 01: Zoe Saldańa attends the world premiere of 20th Century Studios "Avatar: Fire and Ash" at The Dolby Theatre in Hollywood, California on December 01, 2025. Alberto E. Rodriguez/Getty Images for 20th Century Studios/AFP (Photo by Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zoe Saldana ruhája olyan magasra csúszott, hogy a rajongók szerint a fehérnemű teljesen eltűnt alóla.
Fotó:   / Getty Images via AFP

Zoe Saldana és a fehérneműhiány körüli találgatások új szintre léptek

A fotókon jól látszik, hogy a merész, csípőig felszaladó hasíték szinte teljes oldalsó takarást eltüntet, így Zoe Saldana minden lépése újabb találgatásokat indított el. A rajongók már nem is a ruhát méltatták, hanem a láthatóan hiányzó textíliát:

„Ez a ruha nem sokat bíz a fantáziára…”,
„Ha ez egy ruhabaki, akkor történelmi!”,
„Ott bizony nincs semmi extra réteg” — írták.

A színésznő letisztult hajjal, bronzos sminkkel és platformos szandállal jelent meg, ám a megjelenés egészét láncreakció-szerűen elvitte a fehérnemű hiányának gyanúja. A ruha csavart csípőrészlete és a textil minimális fedése olyan hatást keltett, mintha tényleg nem lenne alatta semmi.

