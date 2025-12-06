Zoe Saldana ruhája annyira felszaladt, hogy a net szerint valami NAGYON hiányzott alóla

Zoe Saldana új vörös szőnyeges fotói pillanatok alatt felkavarták az internetet — nem az esemény miatt, hanem egy sokkal fülledtebb részlet miatt. A smaragdzöld, egyvállas estélyi ugyanis olyan magasra hasított, hogy sokak szerint a színésznő nem viselt fehérneműt, és ezt a ruha mozgása elég egyértelművé is tette – írja a Realitytea.

Zoe Saldana ruhája olyan magasra csúszott, hogy a rajongók szerint a fehérnemű teljesen eltűnt alóla.

Fotó: / Getty Images via AFP

Zoe Saldana és a fehérneműhiány körüli találgatások új szintre léptek

A fotókon jól látszik, hogy a merész, csípőig felszaladó hasíték szinte teljes oldalsó takarást eltüntet, így Zoe Saldana minden lépése újabb találgatásokat indított el. A rajongók már nem is a ruhát méltatták, hanem a láthatóan hiányzó textíliát:

„Ez a ruha nem sokat bíz a fantáziára…”,

„Ha ez egy ruhabaki, akkor történelmi!”,

„Ott bizony nincs semmi extra réteg” — írták.

A színésznő letisztult hajjal, bronzos sminkkel és platformos szandállal jelent meg, ám a megjelenés egészét láncreakció-szerűen elvitte a fehérnemű hiányának gyanúja. A ruha csavart csípőrészlete és a textil minimális fedése olyan hatást keltett, mintha tényleg nem lenne alatta semmi.

Az Avatar-filmek sztárja, Zoe Saldana különleges ingatlant vásárolt magának Kalifornia állam egy, sztárok által igen kedvelt részén.

Félmeztelenül videózta magát a Marvel-filmek színésznője

A Bosszúállókban és A galaxis őrzőiben, illetve azok folytatásaiban Gamorát játszó Zoe Saldana a sminkszobából mutatott magáról egy videót, amelyben több szögből is látható félmeztelenül a tükör előtt. Nézze meg az Instagramon közzétett felvételét!