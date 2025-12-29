Hírlevél
Zoe Saldana

Olyan popót villantott az Avatar szexi sztárja, hogy majdnem űrháború kerekedett

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az ünnepi időszakban nemcsak az ajándékok érkeztek, hanem a forró hangulat is. Egy merész poszttal jelentkezett az Instagramon a szexi színésznő, Zoe Saldana, aki egy tangás képpel örvendeztette meg követőit.
Zoe SaldanaZoe Saldañaszexi színésznőAvatar 3avatarAvatar 2

A posztban a Avatar sztárja hátulról fotózva látható: harisnyában, fekete tangában és félig felvett ujjatlan felsőben pózol. A felvétel körül fehérneműk és cipők hevernek az ágyon. A Zoe Saldana által megosztott kép pillanatok alatt nagy figyelmet kapott – számolt be a karácsonyi hírről a Page Six.

zoe saldana
Zoe Saldana, amerikai színésznő
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

A szexi Zoe Saldana ünnepi hangulatban

A követők szerint a szexi színésznő játékos és felszabadult poszttal jelentkezett. A tangás kép egyszerre ironikus és csábító, és jól illik az ajándékozásra utaló üzenethez.

Avatar-sztárja, most nem Pandora világával hódított

Bár a rajongók Zoe Saldana nevét elsősorban az Avatar kapcsán ismerik, most nem filmjelenettel, hanem személyes, ünnepi bejegyzéssel hívta fel magára a figyelmet. A fotóval sikerült felmelegítenie a téli időszakot, a kommentelők szerint világszerte sokaknál.

Zoe Saldana ruhája annyira felszaladt, hogy a net szerint valami NAGYON hiányzott alóla

Zoe Saldana posztja nemcsak nálunk, de Pandorán is felizzította a hangulatot.

A tangás kép és a karácsonyi üzenet együttese igazi ünnepi hangulatot teremtett a rajongóknak. Zoe Saldana a minden idők legnagyobb bevételét hozó filmjében, az Avatarban játszott szerepével szilárdította meg igazán a helyét Hollywoodban.

Zoe Saldanaról készült szexi galérinkat megtekintheti itt!

 

 

