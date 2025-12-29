Olyan popót villantott az Avatar szexi sztárja, hogy majdnem űrháború kerekedett

A posztban a Avatar sztárja hátulról fotózva látható: harisnyában, fekete tangában és félig felvett ujjatlan felsőben pózol. A felvétel körül fehérneműk és cipők hevernek az ágyon. A Zoe Saldana által megosztott kép pillanatok alatt nagy figyelmet kapott – számolt be a karácsonyi hírről a Page Six.

Zoe Saldana, amerikai színésznő

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

A szexi Zoe Saldana ünnepi hangulatban

A követők szerint a szexi színésznő játékos és felszabadult poszttal jelentkezett. A tangás kép egyszerre ironikus és csábító, és jól illik az ajándékozásra utaló üzenethez.

Avatar-sztárja, most nem Pandora világával hódított

Bár a rajongók Zoe Saldana nevét elsősorban az Avatar kapcsán ismerik, most nem filmjelenettel, hanem személyes, ünnepi bejegyzéssel hívta fel magára a figyelmet. A fotóval sikerült felmelegítenie a téli időszakot, a kommentelők szerint világszerte sokaknál.

Zoe Saldana posztja nemcsak nálunk, de Pandorán is felizzította a hangulatot.

A tangás kép és a karácsonyi üzenet együttese igazi ünnepi hangulatot teremtett a rajongóknak. Zoe Saldana a minden idők legnagyobb bevételét hozó filmjében, az Avatarban játszott szerepével szilárdította meg igazán a helyét Hollywoodban.