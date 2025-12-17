Zöld vagy fekete teát igyunk inkább? A szakértők végre megválaszolták a kérdést

A zöld tea hatása régóta vita tárgya, sokan automatikusan egészségesebbnek tartják, mint a fekete teát. Egy gasztroenterológus szerint azonban a kérdés jóval összetettebb, és nem biztos, hogy a zöld vagy fekete tea közötti választás a legfontosabb szempont – tájékoztat a Lenta.

Nem feltétlenül kell választanunk a fekete és a zöld tea közt (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Zöld tea vagy fekete tea – tényleg számít, melyiket isszuk?

A szakértő szerint a zöld tea és a fekete tea ugyanabból a növényből készül, a különbséget csupán a feldolgozás, pontosabban az erjesztés mértéke adja. A zöld tea hatása elsősorban a benne található katechineknek köszönhető, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. A fekete tea ezzel szemben teaflavinokat tartalmaz, amelyek szintén hozzájárulnak az antioxidáns hatáshoz.

A gasztroenterológus hangsúlyozta: az egészségre gyakorolt hatás nem annyira attól függ, hogy zöld vagy fekete tea kerül a csészébe, hanem attól, hogyan készítjük el az italt.

A túl erősen főzött tea – bármelyik fajtáról is legyen szó – kellemetlen tüneteket okozhat, különösen akkor, ha éhgyomorra fogyasztjuk.

Az erős tea gyomorégést válthat ki, és ronthatja a vas felszívódását is. Az érzékeny gyomrúaknál pedig a tapasztalatok szerint a túl tömény zöld tea hatása gyakran kedvezőtlenebb, mint a fekete teáé.

A szakember szerint tehát nem feltétlenül az a kérdés, hogy zöld vagy fekete tea a jobb választás, hanem az, hogy mennyire erősre főzzük, és mikor isszuk meg.

