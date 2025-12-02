Meglepő módszer a jobb zsírégetéshez: csak vacogni kell?

A zsírégetés a hideg környezetben azért fokozódik, mert a testünk több kalóriát éget el a belső hőmérséklet fenntartása érdekében. A barna zsír ilyenkor aktiválódik, hőt termel, és segít az energiafelhasználásban, míg a vacogás akár sporttevékenységgel azonos hormonális választ is kiválthat. Tanulmányok szerint a hideghez való alkalmazkodás jelentősen befolyásolhatja a napi energiafelhasználást - tájékoztat a New York Post.

A hidegben természetes módon indul be a zsírégetés folyamata

Fotó: Unsplash

Hogyan működik a hidegben való zsírégetés?

A hideg hatására a szervezet bekapcsolja a termogenezist, vagyis a hőtermelést. A barna zsír ilyenkor „beizzik”, és kalóriát éget el, hogy hőt állítson elő. A fehér zsír pedig részben átalakulhat barnává, ami tovább növeli a szervezet kalóriafelhasználását. Minél jobban alkalmazkodott valaki a hideghez, annál aktívabb lehet ez a folyamat.

Mi az a barna- és fehér zsír?

A fehér zsír a szervezet energiaraktára, amely akkor halmozódik fel, ha több kalóriát fogyasztunk, mint amennyit elégetünk. Túlzott mennyisége testsúlynövekedéshez, elhízáshoz vezethet. Ezzel szemben a barna zsír metabolikusan aktív szövet, amely hőt termel és energiát éget. Hideg hatására különösen intenzíven működik, és hozzájárulhat az anyagcsere élénkítéséhez. Tanulmányok szerint a karcsúbb emberek testében több barna zsír található, és a kutatók keresik a módját, hogyan lehetne a fehér zsírt barnává alakítani a fokozott energiafelhasználás érdekében.

Mennyit ér 15 perc vacogás a kalóriaégetésben?

A kutatások alapján 15 perc intenzív vacogás nagyjából egy órányi közepes edzés energiafelhasználásával ér fel. A vacogás során irizin hormon szabadul fel, amely a zsíranyagcserét serkenti, és növelheti a barna zsír aktivitását. Bár a hatás rövid ideig tart, meglepően jelentős energiafelhasználást indít el.

Valóban segít a krioterápia a fogyásban?

A krioterápia — vagyis néhány perces extrém hidegben való tartózkodás — bizonyos vizsgálatok szerint kedvezően hat a vércukorszintre, a koleszterinre és a derékkörfogatra. Bár nem csodamódszer, a hidegterápia átmenetileg fokozhatja az energiafelhasználást és támogathatja az anyagcserét. A rendszeres testmozgással kombinálva mérhető eredményeket hozhat, de önmagában nem helyettesíti a kiegyensúlyozott életmódot.