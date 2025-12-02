Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

zuhanás

Vasrácsos kerítésre zuhant a favágó, nem élte túl

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Los Angelesben életét vesztette egy 48 éves favágó, miután munka közben 35 méter magasról egy 3 méteres vasrácsos kerítésre zuhant. A helyi tűzoltóság szerint a férfi esélytelen volt a túlélésre a zuhanás után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zuhanásLos Angelestűzoltók

A család beszámolója szerint Rogelio Cruz egy pálmafán dolgozott Canoga Park városrészben, amikor a biztosításra szolgáló kötele hirtelen kioldódott. A Los Angeles-i Tűzoltóság közölte, hogy a körülbelül 35 méteres zuhanás következtében a férfi a nagyjából 3 méter magas vasrácsba fúródott, és már a helyszínen életét vesztette – írja az Independent

A zuhanásos balesetről a tűzoltóság adott ki közleményt – Fotó: Unsplash
A zuhanásos balesetről a tűzoltóság adott ki közleményt
Fotó: Unsplash
 

A zuhanás helyszínén is a testvéreivel dolgozott együtt

A férfi évtizedek óta foglalkozott faápolással, a céget ráadásul a család működtette. A tragédia pillanatában is testvéreivel dolgozott együtt a favágó. A kiérkező speciális mentőcsapat kötéltechnikát használt a test leemeléséhez, hogy „méltósággal” távolítsák el.

A család teljes sokkban van. 

Unokaöccse szerint Cruz „mindig segítőkész, jószívű ember volt”, aki nemrég ünnepelte 48. születésnapját.

Kétéves kisfiú zuhant le 

Zuhanás következtében életét vesztette egy kétéves kisfiú Newarkban. A rendőrség szerint a zuhanás körülményei több kérdést is felvetnek, és minden részletet igyekeznek feltárni.

Közel 40 méteres zuhanást élt túl

A dagálynak köszönheti az életét a férfi, aki egy jó fotót akart készíteni Anglia partjainál.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!