Horror a levegőben: felrobbant a hajtómű, zuhanórepülésbe kezdett egy utasszállító

Rémálommá vált egy Air France-járat útja Franciaország felett. Az utasok szerint a repülőgép egyik hajtóműve felrobbant, a gép pedig percek alatt több mint 9000 métert zuhant, azaz gyakorlatilag zuhanórepülésbe kezdett - írja a Daily Mail.

Zuhanórepülésbe kezdett egy Air France gép - Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A Párizsból Ajaccióba tartó AF 7721-es járat mintegy fél órával a felszállás után, este hat óra körül került bajba. Az utasok beszámolói szerint hatalmas robbanást hallottak, majd pánik tört ki a fedélzeten.

Egy anya, aki lányával utazott, arról számolt be, hogy lángokat látott a szárnyon, miközben a gép orrával lefelé zuhant.

Más utasok azt hitték, lezuhannak. Volt, aki gyermekeit szorította magához, mások telefonon búcsúztak családtagjaiktól. A repülési adatok szerint a gép körülbelül tíz perc alatt 10360 méterről 1500 méter magasságra süllyedt.

A kapitány később közölte, hogy a bal oldali hajtómű menet közben leállt. Az Air France az esetet hivatalosan „hajtómű-meghibásodásként” jellemezte.

Egy szakértő szerint úgynevezett hajtómű-torlódás történhetett, ami miatt a személyzet leállította az érintett motort.

A gépet végül Lyonba irányították át, ahol az egyhajtóműves leszállás rendben zajlott. A légitársaság közlése szerint a döntést az előírások és az elővigyázatosság elve alapján hozták meg.

Az utasokat csak késő este tudták továbbszállítani, végül hajnali három órára érkeztek meg Ajaccióba. Bár mindenki épségben megúszta az incidenst, az egyik utas bejelentette: panaszt tesz az Air France ellen. Elmondása szerint nyolcéves unokája azóta is rémálmoktól szenved.

Nem mindig happy end a zuhanórepülés vége

Az Air France légitársaság történetének legsúlyosabb légi szerencsétlensége 2009-ben történt. A népszerű Airbus A330-as típus történetében pedig az AF 447-es járat balesete volt a legelső, utasforgalomban elszenvedett halálos kimenetelű tömegszerencsétlenség. Csaknem három évet vett igénybe az öt magyar áldozatot is követelő tragédia okainak mindenre kiterjedő feltárása. A vizsgálat végkonklúziója számos elgondolkodtató megállapításra jutott, és újfent fókuszba állította a repülés automatizálásával kapcsolatos kérdéseket.