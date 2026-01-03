Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Látta már?

Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

3i / atlas

Újabb furcsa jelenséget találtak a feltételezett idegen űrhajón: „körte alakú” anomália jelent meg a 3I/Atlas körül

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét felkavarta az űrkutatás iránt érdeklődőket egy rejtélyes égitest. Avi Loeb világhírű asztrofizikus újabb különös anomáliáról számolt be a 3I/Atlas nevű objektum kapcsán, amelyet korábban már akár idegen technológiának is nevezett. A mostani megfigyeléssel az eddig dokumentált furcsaságok száma elérte a 17-et.
Link másolása
Vágólapra másolva!
3i / atlasfurcsa jelenségidegen

Avi Loeb szerint a csillagközi eredetű objektumot, a 3I/Atlas-t egy szokatlan, körte alakú gázfelhő veszi körül, amelyet a NASA SPHEREx űrteleszkópja rögzített múlt hónapban. A vízgőzből álló emisszió ráadásul húszszor fényesebb, mint a tavaly augusztusi mérések idején volt, ami önmagában is nehezen magyarázható jelenség. Az új képek egy úgynevezett „ellenfarkat” is mutatnak, amely a Nap irányába nyúlik – ez pedig kifejezetten szokatlan viselkedés– számolt be a Daily Star

3I/Atlas – Fotó: OpenAI DALL-E
3I/Atlas
Fotó: OpenAI DALL-E

Újabb rejtélyek a 3I/Atlas körül

A Harvard Egyetem professzora szerint mindez komoly kérdéseket vet fel. Úgy fogalmazott: a megfigyelések alapján hatalmas mennyiségű poranyagnak kell jelen lennie, méghozzá milliméternél nagyobb darabok formájában. Ugyanis nincs nyoma annak a finom porszemcsékből álló csóvának, amelyet a napsugárzás nyomása hozna létre egy átlagos üstökös esetében.

A Manhattan méretű égitest tavaly decemberben mintegy 170 millió mérföldre haladt el a Földtől, és azóta is intenzíven figyelik. Loeb elmélete, miszerint a 3I/Atlas akár egy idegen civilizáció megfigyelőeszköze is lehet, komoly vitákat váltott ki a tudományos közösségben. 

Bár a legtöbb kutató inkább szokatlan üstökösként tekint rá, Loeb már korábban 16 olyan viselkedési jegyet sorolt fel, amelyek szerinte nem illenek a megszokott természetes magyarázatokhoz.

Legfrissebb blogbejegyzésében arra is rámutatott, hogy az objektum körüli fényvisszaverődés jellege gyökeresen megváltozott a Naphoz való legközelebbi pont elérésekor. Az eredetileg jégdomináns spektrumot egy sötétebb, poralapú, kékes fényszórást mutató összkép váltotta fel. Szerinte ez ismét azt jelzi, hogy a 3I/Atlas nem viselkedik úgy, mint a korábban ismert csillagközi égitestek.

Loeb hangsúlyozta: további adatokra van szükség ahhoz, hogy megnyugtató magyarázat szülessen.

A tudomány tanulási folyamat. Nem kell meglepődnünk azon, ha a csillagközi térből érkező objektumok alapvetően különböznek azoktól a jeges szikláktól, amelyeket eddig ismertünk”

– fogalmazott.

Hogy valóban idegen technológia, vagy csupán egy rendkívül különös természeti képződmény halad át a Naprendszeren, egyelőre nyitott kérdés. Az viszont biztos, hogy a 3I/Atlas még jó ideig témát ad a tudósoknak és a fantáziadúsabb elméletek kedvelőinek egyaránt.

Hamarosan kiderül az igazság a 3I/ATLAS-ról

A 3I/ATLAS nevű objektum különleges helyzete miatt a tudósok most választ kaphatnak arra a kérdésre, ami hónapok óta lázban tartja a tudományos világot: egy távoli civilizáció járműve vagy csak egy furcsa üstökös közeledik?

Olyan felvételt készített a NASA a 3I/ATLAS-ról, amelyre senki sem volt felkészülve

Új adatokat rögzítettek a Naprendszerünkbe tévedt csillagközi vándorról.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!