Újabb furcsa jelenséget találtak a feltételezett idegen űrhajón: „körte alakú” anomália jelent meg a 3I/Atlas körül

Avi Loeb szerint a csillagközi eredetű objektumot, a 3I/Atlas-t egy szokatlan, körte alakú gázfelhő veszi körül, amelyet a NASA SPHEREx űrteleszkópja rögzített múlt hónapban. A vízgőzből álló emisszió ráadásul húszszor fényesebb, mint a tavaly augusztusi mérések idején volt, ami önmagában is nehezen magyarázható jelenség. Az új képek egy úgynevezett „ellenfarkat” is mutatnak, amely a Nap irányába nyúlik – ez pedig kifejezetten szokatlan viselkedés– számolt be a Daily Star.

3I/Atlas

Fotó: OpenAI DALL-E

Újabb rejtélyek a 3I/Atlas körül

A Harvard Egyetem professzora szerint mindez komoly kérdéseket vet fel. Úgy fogalmazott: a megfigyelések alapján hatalmas mennyiségű poranyagnak kell jelen lennie, méghozzá milliméternél nagyobb darabok formájában. Ugyanis nincs nyoma annak a finom porszemcsékből álló csóvának, amelyet a napsugárzás nyomása hozna létre egy átlagos üstökös esetében.

A Manhattan méretű égitest tavaly decemberben mintegy 170 millió mérföldre haladt el a Földtől, és azóta is intenzíven figyelik. Loeb elmélete, miszerint a 3I/Atlas akár egy idegen civilizáció megfigyelőeszköze is lehet, komoly vitákat váltott ki a tudományos közösségben.

Bár a legtöbb kutató inkább szokatlan üstökösként tekint rá, Loeb már korábban 16 olyan viselkedési jegyet sorolt fel, amelyek szerinte nem illenek a megszokott természetes magyarázatokhoz.

Legfrissebb blogbejegyzésében arra is rámutatott, hogy az objektum körüli fényvisszaverődés jellege gyökeresen megváltozott a Naphoz való legközelebbi pont elérésekor. Az eredetileg jégdomináns spektrumot egy sötétebb, poralapú, kékes fényszórást mutató összkép váltotta fel. Szerinte ez ismét azt jelzi, hogy a 3I/Atlas nem viselkedik úgy, mint a korábban ismert csillagközi égitestek.

Loeb hangsúlyozta: további adatokra van szükség ahhoz, hogy megnyugtató magyarázat szülessen.

A tudomány tanulási folyamat. Nem kell meglepődnünk azon, ha a csillagközi térből érkező objektumok alapvetően különböznek azoktól a jeges szikláktól, amelyeket eddig ismertünk”

– fogalmazott.

Hogy valóban idegen technológia, vagy csupán egy rendkívül különös természeti képződmény halad át a Naprendszeren, egyelőre nyitott kérdés. Az viszont biztos, hogy a 3I/Atlas még jó ideig témát ad a tudósoknak és a fantáziadúsabb elméletek kedvelőinek egyaránt.