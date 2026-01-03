Földönkívüli élet nyomait keresték a 3I/ATLAS-on, nem hiszi el, mit találtak

A földönkívüli jelek kutatására szakosodott Breakthrough Listen kutatói a világ legnagyobb egytányéros rádióteleszkópját, a Green Bank Telescope-et irányították a 3I/ATLAS felé. A megfigyelésre egy nappal az objektum Földhöz mért legközelebbi pontja előtt került sor – írja a NewYorkPost.

A 3I/ATLAS keletkezési helye körül még mindig sok a kérdőjel.

Fotó: OpenAI DALL-E

3I/ATLAS rádiójelei: mit mutatott az ötórás teleszkópos vizsgálat?

Az ötórás vizsgálat során a teleszkóp ötpercenként váltott az objektum és az üres égbolt között, hogy kiszűrjék az esetleges zavaró forrásokat. A kutatók célja az volt, hogy minden kétséget kizáróan azonosítsák, érkezik-e mesterséges eredetű rádiósugárzás a 3I/ATLAS irányából.

A mérés eredménye szerint nem találtak rádiójelet, amely a 3I/ATLAS-hoz köthető lenne. A SETI Institute közlése alapján az objektum tipikus üstökösjegyeket mutat: kómával rendelkezik, magja nem megnyúlt, viselkedése megfelel a természetes égitestekének.

A hivatalos álláspont összhangban van a NASA értékelésével is, amely szerint a 3I/ATLAS természetes, csillagközi eredetű üstökös.

Avi Loeb szerint túl korai lezárni az ügyet

A harvardi asztrofizikus, Avi Loeb ugyanakkor úgy véli, a vizsgálat nem volt elég alapos ahhoz, hogy végleg kizárják a mesterséges eredet lehetőségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 3I/ATLAS mindössze egyetlen napig volt célkeresztben, miközben több ezer évet töltött a Naprendszeren kívül.

Loeb emlékeztetett arra is, hogy a 3I/ATLAS érkezési iránya kilenc fokon belül egybeesik a legendás Wow! Signal irányával — azzal a máig megmagyarázatlan rádiójellel, amelyet 1977-ben rögzítettek az Ohio State University SETI-programjában.

Miért nehéz idegen jelet találni?

A szakértő szerint még ha a 3I/ATLAS mesterséges objektum lenne is, akkor sem valószínű, hogy rádiójeleket sugározna a Föld felé. Egy fénysebességgel haladó üzenetnek ugyanis több tízezer évbe telne, mire elérné a Tejútrendszer központját — majd újabb évezredekbe, mire válasz érkezne.

Loeb hangsúlyozta: a csillagközi utazás önmagában nem kedvez a kommunikációnak, ezért a rádiócsend önmagában nem cáfolja a mesterséges eredetet.