Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

Kiderítették, sugároz-e idegen jeleket a 3I/ATLAS

Egy titokzatos, a Naprendszeren kívülről érkezett égi objektumra figyelt az egész világ az utóbbi hetekben. A 3I/ATLAS különleges pályán haladt át a Föld közelében, miközben a tudósok megpróbálták kideríteni, sugároz-e bármilyen mesterséges rádiójelet.
A 3I/ATLAS a Naprendszeren kívülről érkezett, és 2025 végén viszonylag közel haladt el a Föld mellett. A ritka eseményt kihasználva a tudósok megpróbálták kideríteni, sugároz-e bármilyen mesterséges rádiójelet – olyat, amely akár egy idegen technológiára is utalhatna – írja a Science Alert

Szokatlan szögből figyelhették meg a 3I/ATLAS-t.
Szokatlan szögből figyelhették meg a 3I/ATLAS-t.
Fotó: OpenAI DALL-E

A kutatást a Breakthrough Listen program végezte a világ egyik legérzékenyebb rádióteleszkópjával, a Green Bank Telescope-pal.  

A műszer öt órán át figyelte a 3I/ATLAS üstököst, még mielőtt az elérte volna a Földhöz legközelebbi pontját. 

A teleszkóp számos rádiójelet észlelt, de a részletes elemzés kimutatta, hogy ezek mind földi eredetűek voltak. Ez azonban nem okozott csalódást a kutatóknak. Minden ismert adat szerint a 3I/ATLAS egy teljesen természetes üstökös, amely úgy viselkedik, ahogyan egy ilyen égitesttől elvárható: gázt és port bocsát ki, és hosszú csóvát húz maga után. 

A NASA szakértői szerint a 3I/ATLAS különlegessége nem abban rejlik, hogy idegen technológiát hordozna, hanem abban, hogy egy másik csillagrendszerből érkezett. Az ilyen égitestek segíthetnek jobban megérteni, hogyan alakulnak ki bolygórendszerek a világegyetemben. 

Mit árulnak el az új információk a 3I/ATLAS eredetéről?

A kutatók szerint az üstökös összetételének vizsgálata segíthet megérteni, hogyan alakulnak ki más csillagrendszerekben az égitestek. Ha kiderül, hogy a folyamatok hasonlóak voltak a Naprendszer születéséhez, az alapjaiban formálhatja át a kozmikus eredetünkről alkotott képet.

 

