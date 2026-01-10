Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

rhode island

Sokkolja a tudósokat, ami az Antarktiszon történik – hatalmas a baj

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy legendás antarktiszi jégóriás utolsó napjait élheti. Az A-23A jéghegy – amely még 1986-ban, a Reagan-korszak idején szakadt le az Antarktiszról – a NASA szerint napokon vagy heteken belül teljesen széteshet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rhode islanda - 23ajéghegy

A NASA friss közlése szerint az A-23A jéghegy egykor közel kétszer akkora volt, mint Rhode Island amerikai állam, mára azonban drámai mértékben összezsugorodott, miközben a Dél-Atlanti-óceán egyre melegebb vizeiben sodródik Dél-Amerika keleti csúcsa és a Dél-Georgia-sziget között – írja a FoxNews.

Az A-23A jéghegy a teljes szétesés szélén sodródik a melegebb óceáni vizeken.
Az A-23A jéghegy a teljes szétesés szélén sodródik a melegebb óceáni vizeken. Fotó: STEVE JONES / StockTrek Images via AFP

Az A-23A jéghegy három évtized után indult el a pusztulás felé

Az A-23A jéghegy 1986-ban vált le az Antarktiszról, ám ezt követően évtizedekig szinte egy helyben állt a Déli-óceán Weddell-tengerének sekély vizeiben. Csak 2020-ban szabadult ki, majd hónapokra egy hatalmas óceáni örvény fogságába került.

Innen indult észak felé, és kis híján nekiütközött a Dél-Georgia-szigetnek, mielőtt nyílt óceánra sodródott volna. Ekkor kezdődött meg az A-23A jéghegy látványos feldarabolódása, amely tavaly nyáron fel is gyorsult.

Egykor kétszer akkora volt, mint Rhode Island

Az amerikai Nemzeti Jégközpont becslése szerint az A-23A jéghegy eredeti területe meghaladta az 1500 négyzetmérföldet. Ez 2026 elejére mindössze körülbelül 456 négyzetmérföldre csökkent, miután több nagyobb darab is levált róla.

Ennek ellenére még most is a világ egyik legnagyobb nyomon követett jéghegye, területe nagyobb, mint New York városáé.

Kékbe forduló jég és olvadéktavak

A NASA műholdjai karácsony után nem sokkal készítettek friss felvételeket az A-23A jéghegyről, amelyeken jól látható a kékes elszíneződés. Ez annak a jele, hogy az olvadékvíz mélyen átitatta a jég szerkezetét.

Egy, a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó kutató egy nappal később közelről is lefotózta a jégóriást, ahol már kiterjedt olvadéktavak is megjelentek a felszínén.

„Szivárog” a jégóriás

A NASA szerint az A-23A jéghegy szó szerint „szivárogni” kezdett. A felszínen összegyűlt víz súlya olyan nyomást gyakorol a jég szélére, hogy akár hirtelen, robbanásszerű szétesés is bekövetkezhet.

A jég felszínén látható kék-fehér csíkozódások több száz évvel ezelőtt alakultak ki, amikor a gleccser még az antarktiszi alapkőzeten vonszolta magát. A szakértők szerint figyelemre méltó, hogy ezek a rétegződések még ennyi olvadás után is kivehetők.

Nem éli túl a déli nyarat

Chris Shuman, a Marylandi Egyetem nyugalmazott kutatója szerint az A-23A jéghegy már csak napokig vagy hetekig maradhat egyben. Véleménye szerint nem valószínű, hogy átvészeli a déli félteke nyarát, amely decembertől februárig tart.

A NASA úgy fogalmazott: még antarktiszi mércével mérve is rendkívül hosszú és kanyargós út áll az A-23A jéghegy mögött, amely számos váratlan fordulattal segítette a kutatókat abban, hogy jobban megértsék az időről időre a Déli-óceánba kerülő „megajéghegyek” viselkedését.

Zátonyra futott a világ legnagyobb jéghegye

Úgy tűnik, hogy az A23a, a világ legnagyobb jéghegye nagyjából 70 kilométerre egy távoli antarktiszi szigettől zátonyra futott, potenciálisan megkímélve a vadvilág fontos menedékét az ütközéstől - közölte egy kutatószervezet kedden. A tudósok azt vizsgálják, hogy a jéghegy az olvadásával segíthet-e létfontosságú tápanyagokat felszabadítani az óceánban, és elérhetőbbé teheti-e a táplálékot a pingvinek és a fókák számára.

Hamarosan elolvad a világ legnagyobb jéghegye – videó

A világ legnagyobb jéghegye, az A23a, amely negyven éve vált le az Antarktiszról, északra sodródva egyre gyorsabban töredezik szét, és hamarosan teljesen elolvad - írta a The Guardian.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!