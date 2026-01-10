Sokkolja a tudósokat, ami az Antarktiszon történik – hatalmas a baj

A NASA friss közlése szerint az A-23A jéghegy egykor közel kétszer akkora volt, mint Rhode Island amerikai állam, mára azonban drámai mértékben összezsugorodott, miközben a Dél-Atlanti-óceán egyre melegebb vizeiben sodródik Dél-Amerika keleti csúcsa és a Dél-Georgia-sziget között – írja a FoxNews.
Az A-23A jéghegy három évtized után indult el a pusztulás felé
Az A-23A jéghegy 1986-ban vált le az Antarktiszról, ám ezt követően évtizedekig szinte egy helyben állt a Déli-óceán Weddell-tengerének sekély vizeiben. Csak 2020-ban szabadult ki, majd hónapokra egy hatalmas óceáni örvény fogságába került.
Innen indult észak felé, és kis híján nekiütközött a Dél-Georgia-szigetnek, mielőtt nyílt óceánra sodródott volna. Ekkor kezdődött meg az A-23A jéghegy látványos feldarabolódása, amely tavaly nyáron fel is gyorsult.
Egykor kétszer akkora volt, mint Rhode Island
Az amerikai Nemzeti Jégközpont becslése szerint az A-23A jéghegy eredeti területe meghaladta az 1500 négyzetmérföldet. Ez 2026 elejére mindössze körülbelül 456 négyzetmérföldre csökkent, miután több nagyobb darab is levált róla.
Ennek ellenére még most is a világ egyik legnagyobb nyomon követett jéghegye, területe nagyobb, mint New York városáé.
Kékbe forduló jég és olvadéktavak
A NASA műholdjai karácsony után nem sokkal készítettek friss felvételeket az A-23A jéghegyről, amelyeken jól látható a kékes elszíneződés. Ez annak a jele, hogy az olvadékvíz mélyen átitatta a jég szerkezetét.
Egy, a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó kutató egy nappal később közelről is lefotózta a jégóriást, ahol már kiterjedt olvadéktavak is megjelentek a felszínén.
„Szivárog” a jégóriás
A NASA szerint az A-23A jéghegy szó szerint „szivárogni” kezdett. A felszínen összegyűlt víz súlya olyan nyomást gyakorol a jég szélére, hogy akár hirtelen, robbanásszerű szétesés is bekövetkezhet.
A jég felszínén látható kék-fehér csíkozódások több száz évvel ezelőtt alakultak ki, amikor a gleccser még az antarktiszi alapkőzeten vonszolta magát. A szakértők szerint figyelemre méltó, hogy ezek a rétegződések még ennyi olvadás után is kivehetők.
Nem éli túl a déli nyarat
Chris Shuman, a Marylandi Egyetem nyugalmazott kutatója szerint az A-23A jéghegy már csak napokig vagy hetekig maradhat egyben. Véleménye szerint nem valószínű, hogy átvészeli a déli félteke nyarát, amely decembertől februárig tart.
A NASA úgy fogalmazott: még antarktiszi mércével mérve is rendkívül hosszú és kanyargós út áll az A-23A jéghegy mögött, amely számos váratlan fordulattal segítette a kutatókat abban, hogy jobban megértsék az időről időre a Déli-óceánba kerülő „megajéghegyek” viselkedését.
