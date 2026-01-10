Sokkolja a tudósokat, ami az Antarktiszon történik – hatalmas a baj

A NASA friss közlése szerint az A-23A jéghegy egykor közel kétszer akkora volt, mint Rhode Island amerikai állam, mára azonban drámai mértékben összezsugorodott, miközben a Dél-Atlanti-óceán egyre melegebb vizeiben sodródik Dél-Amerika keleti csúcsa és a Dél-Georgia-sziget között – írja a FoxNews.

Az A-23A jéghegy a teljes szétesés szélén sodródik a melegebb óceáni vizeken. Fotó: STEVE JONES / StockTrek Images via AFP

Az A-23A jéghegy három évtized után indult el a pusztulás felé

Az A-23A jéghegy 1986-ban vált le az Antarktiszról, ám ezt követően évtizedekig szinte egy helyben állt a Déli-óceán Weddell-tengerének sekély vizeiben. Csak 2020-ban szabadult ki, majd hónapokra egy hatalmas óceáni örvény fogságába került.

Innen indult észak felé, és kis híján nekiütközött a Dél-Georgia-szigetnek, mielőtt nyílt óceánra sodródott volna. Ekkor kezdődött meg az A-23A jéghegy látványos feldarabolódása, amely tavaly nyáron fel is gyorsult.

Egykor kétszer akkora volt, mint Rhode Island

Az amerikai Nemzeti Jégközpont becslése szerint az A-23A jéghegy eredeti területe meghaladta az 1500 négyzetmérföldet. Ez 2026 elejére mindössze körülbelül 456 négyzetmérföldre csökkent, miután több nagyobb darab is levált róla.

Ennek ellenére még most is a világ egyik legnagyobb nyomon követett jéghegye, területe nagyobb, mint New York városáé.

Kékbe forduló jég és olvadéktavak

A NASA műholdjai karácsony után nem sokkal készítettek friss felvételeket az A-23A jéghegyről, amelyeken jól látható a kékes elszíneződés. Ez annak a jele, hogy az olvadékvíz mélyen átitatta a jég szerkezetét.

Egy, a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó kutató egy nappal később közelről is lefotózta a jégóriást, ahol már kiterjedt olvadéktavak is megjelentek a felszínén.

„Szivárog” a jégóriás

A NASA szerint az A-23A jéghegy szó szerint „szivárogni” kezdett. A felszínen összegyűlt víz súlya olyan nyomást gyakorol a jég szélére, hogy akár hirtelen, robbanásszerű szétesés is bekövetkezhet.

A jég felszínén látható kék-fehér csíkozódások több száz évvel ezelőtt alakultak ki, amikor a gleccser még az antarktiszi alapkőzeten vonszolta magát. A szakértők szerint figyelemre méltó, hogy ezek a rétegződések még ennyi olvadás után is kivehetők.