Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

a gyűrűk ura

Szörnyű tragédia! Meghalt A Gyűrűk Ura Galadrielje

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendítő hírt osztott meg Miriam Margolyes, aki Bimba professzort alakította a Harry Potter-univerzumban. A Gyűrűk Ura egyik emblematikus hangját adó színésznő halálhíre sokkolta a rajongókat és a szakmát is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
a gyűrűk uragaladrielmarian diamond

89 éves korában elhunyt Marian Diamond, a brit színház- és televíziós világ ismert alakja, aki az 1981-es rádiós feldolgozásban Galadriel karakterének kölcsönözte hangját A Gyűrűk Ura univerzumában. A tragikus hírt közeli barátja és pályatársa, Miriam Margolyes erősítette meg egy megható búcsúüzenetben – írja a DailyStar.

Marian Diamond A Gyűrűk Ura egyik legkorábbi adaptációjában Galadriel hangját adta.
Marian Diamond A Gyűrűk Ura egyik legkorábbi adaptációjában Galadriel hangját adta
Fotó: Twitter

Marian Diamond január 5-én, hétfőn hunyt el a londoni University College Hospitalben. Pályafutása során számos népszerű brit sorozatban szerepelt, többek között a Brookside, a Jackanory és a Doctors epizódjaiban, de a hangjátékszínpadon is maradandót alkotott.

Miért fontos Marian Diamond szerepe A Gyűrűk Ura történetében?

Bár nem filmvásznon, hanem rádiós formában, Marian Diamond Galadriel-alakítása az egyik legkorábbi és legemlékezetesebb adaptáció volt A Gyűrűk Ura történetében. A karakter „az Erdők Úrnőjeként” különleges, időtlen hangot kapott, amely sok rajongó számára máig meghatározó élmény.

Miriam Margolyes megható búcsúja

Margolyes a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Egyedülálló szellem távozott közülünk hirtelen. Marian angyal volt a szakmánkban – végtelenül nagylelkű, figyelmes, mások sikerének őszintén örülő ember.” Felidézte első találkozásukat az 1960-as évek végén Edinburghban, valamint közös rádiós munkáikat a BBC-nél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!