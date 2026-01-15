Szörnyű tragédia! Meghalt A Gyűrűk Ura Galadrielje

89 éves korában elhunyt Marian Diamond, a brit színház- és televíziós világ ismert alakja, aki az 1981-es rádiós feldolgozásban Galadriel karakterének kölcsönözte hangját A Gyűrűk Ura univerzumában. A tragikus hírt közeli barátja és pályatársa, Miriam Margolyes erősítette meg egy megható búcsúüzenetben – írja a DailyStar.

Marian Diamond A Gyűrűk Ura egyik legkorábbi adaptációjában Galadriel hangját adta

Fotó: Twitter

Marian Diamond január 5-én, hétfőn hunyt el a londoni University College Hospitalben. Pályafutása során számos népszerű brit sorozatban szerepelt, többek között a Brookside, a Jackanory és a Doctors epizódjaiban, de a hangjátékszínpadon is maradandót alkotott.

Marian Diamond dead: Brookside star dies aged 89 as Miriam Margolyes leads tributes to actresshttps://t.co/oqqTcGCVVq — GB News (@GBNEWS) January 14, 2026

Miért fontos Marian Diamond szerepe A Gyűrűk Ura történetében?

Bár nem filmvásznon, hanem rádiós formában, Marian Diamond Galadriel-alakítása az egyik legkorábbi és legemlékezetesebb adaptáció volt A Gyűrűk Ura történetében. A karakter „az Erdők Úrnőjeként” különleges, időtlen hangot kapott, amely sok rajongó számára máig meghatározó élmény.

Miriam Margolyes megható búcsúja

Margolyes a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Egyedülálló szellem távozott közülünk hirtelen. Marian angyal volt a szakmánkban – végtelenül nagylelkű, figyelmes, mások sikerének őszintén örülő ember.” Felidézte első találkozásukat az 1960-as évek végén Edinburghban, valamint közös rádiós munkáikat a BBC-nél.