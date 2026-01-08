Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

Fontos

Erre várt mindenki: itt a Katasztrófavédelem bejelentése

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy dél-afrikai férfi, aki állítása szerint 121 éves volt, újév napján hunyt el egy asztmás roham következtében, néhány órával a születésnapja megünneplése után. Jan Steenberg, akit mindenki csak Oom Janként ismert, azt vallotta magáról, hogy ő a világ legidősebb embere, mivel 1904. december 31-én született.
Link másolása
Vágólapra másolva!
a világ legidősebb embereszületésnaphalál

Halála a Kelet-Fokföld tartományban található Colchester faluban következett be, családtagjai körében. Bár saját elmondása szerint 121 éves volt, és így a világ legidősebb embere lehetett volna, a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan nem ismerte el írja a Daily Mail.

a világ legidősebb embere
121. születésnapján halt meg a világ legidősebb embere
Fotó: Shutterstock

Vitatott, hogy valójában ő volt e a világ legidősebb embere 

A hivatalos cím jelenleg a brazil João Marinho Netót illeti. Jan egész életében dohányzott, már 14 évesen rászokott a cigarettára, amit fiatalon lopva szerzett. Dolgozott sírásóként, halászként és golfcaddie-ként is, egyszerű, dolgos életet élve. 

Átélte a két világháborút, az apartheid időszakát és a Covid–19 világjárványt is.

Hosszú életét elsősorban mély hitének tulajdonította, mondván, Isten tartotta életben. Emellett hitt egy hagyományos gyógynövényes italok erejében is, amelyet szinte naponta fogyasztott. 

Ismerősei szerint szerény, csendes és mindig elegáns úriember volt. Szívesen vett részt táncos mulatságokon. Halála után két lánya, két unokája, két dédunokája, valamint négy kutyája és egy macskája gyászolja.

A Guinness által elismert rekorder

A 112 éves brazil férfit, João Marinho Netót 2024. nevemberében hivatalosan is a világ legidősebb férfijává nyilvánították, miután elődje, az angol John Tinniswood elhunyt. 1912. október 5-én született. Marinho Neto korábban Brazília és Latin-Amerika legidősebb élő embere volt, és hosszú életét szerettei körében töltötte.

A nők körében a világ legidősebb embere  jelenleg a japán Tomiko Itooka, aki 116 éves.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!