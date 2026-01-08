Halála a Kelet-Fokföld tartományban található Colchester faluban következett be, családtagjai körében. Bár saját elmondása szerint 121 éves volt, és így a világ legidősebb embere lehetett volna, a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan nem ismerte el – írja a Daily Mail.

121. születésnapján halt meg a világ legidősebb embere

Fotó: Shutterstock

Vitatott, hogy valójában ő volt e a világ legidősebb embere

A hivatalos cím jelenleg a brazil João Marinho Netót illeti. Jan egész életében dohányzott, már 14 évesen rászokott a cigarettára, amit fiatalon lopva szerzett. Dolgozott sírásóként, halászként és golfcaddie-ként is, egyszerű, dolgos életet élve.

Átélte a két világháborút, az apartheid időszakát és a Covid–19 világjárványt is.

Hosszú életét elsősorban mély hitének tulajdonította, mondván, Isten tartotta életben. Emellett hitt egy hagyományos gyógynövényes italok erejében is, amelyet szinte naponta fogyasztott.

Jan Steenberg, believed to be SA’s oldest man, died on New Year’s Day, just hours after celebrating his 121st birthday. https://t.co/0OcU76R9Hq — The Herald NMB (@HeraldNMB) January 5, 2026

Ismerősei szerint szerény, csendes és mindig elegáns úriember volt. Szívesen vett részt táncos mulatságokon. Halála után két lánya, két unokája, két dédunokája, valamint négy kutyája és egy macskája gyászolja.

A Guinness által elismert rekorder

A 112 éves brazil férfit, João Marinho Netót 2024. nevemberében hivatalosan is a világ legidősebb férfijává nyilvánították, miután elődje, az angol John Tinniswood elhunyt. 1912. október 5-én született. Marinho Neto korábban Brazília és Latin-Amerika legidősebb élő embere volt, és hosszú életét szerettei körében töltötte.

A nők körében a világ legidősebb embere jelenleg a japán Tomiko Itooka, aki 116 éves.