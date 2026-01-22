Hírlevél
vitamin

Ajjaj! Egy népszerű vitamin lehet a rák melegágya

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Új kutatás világít rá arra, hogy egy alapvetően nélkülözhetetlen tápanyag árnyoldala eddig rejtve maradt. A friss eredmények szerint az A-vitamin egyik mellékterméke képes lehet „lekapcsolni” az immunrendszer daganatellenes válaszait.
A tudósok szerint nem maga az A-vitamin a probléma, hanem egy olyan anyag, amely a szervezetben keletkezik belőle, és amely bizonyos körülmények között gyengítheti az immunsejtek rákellenes működését – ez pedig új irányt nyithat a daganatterápiában – írja a Fox News cikke.

Az A-vitamin nélkülözhetetlen tápanyag, de egyik mellékterméke a kutatók szerint befolyásolhatja az immunrendszer rákellenes működését.
Fotó: Unsplash

Mi történik az A-vitamin feldolgozása során a szervezetben?

Az A-vitamin létfontosságú a látás, a növekedés és az immunrendszer normál működéséhez. A szervezet azonban egyes esetekben retinsavat állít elő belőle – ez egy biológiailag aktív molekula, amely képes befolyásolni az immunsejtek működését.

A kutatás szerint ez a retinsav bizonyos immunsejteknél éppen ellenkező hatást válthat ki: ahelyett, hogy serkentené a védekezést, csökkentheti az immunválasz erejét, így a daganatok könnyebben „elbújhatnak” az immunrendszer elől.

Miért kulcsszereplők az immunsejtek ebben a folyamatban?

A vizsgálatok középpontjában az úgynevezett dendritikus sejtek álltak, amelyek az immunrendszer „riasztórendszereként” működnek. Ezek a sejtek indítják el azt a folyamatot, amelynek során a T-sejtek felismerik és elpusztítják a daganatsejteket.

A kutatók megfigyelték, hogy amikor ezek a sejtek nagy mennyiségben termelnek retinsavat, kevésbé képesek veszélyjelzéseket küldeni az immunrendszernek. Amikor azonban a retinsavat eltávolították vagy gátolták, az immunsejtek sokkal hatékonyabban aktiválták a rákellenes válaszokat.

rákos sejtek
Fotó: Unsplash

Lehet ebből új rákellenes kezelés?

A kutatók olyan kis molekulákat fejlesztettek ki, amelyek képesek blokkolni a retinsav termelődéséért felelős enzimeket. Ezek az anyagok laboratóriumi és állatkísérletekben helyreállították az immunsejtek aktivitását.

A szakemberek szerint ez különösen fontos lehet az immunterápiák esetében, ahol az a cél, hogy a szervezet saját védekező rendszere támadja meg a daganatot. Az A-vitamin egyik melléktermékének célzott gátlása így új eszközt adhat az orvosok kezébe.

Kell-e aggódni az A-vitamin fogyasztása miatt?

A kutatók hangsúlyozzák: a vizsgálatok nem az étrendi A-vitamin fogyasztásáról szólnak, hanem egy konkrét, sejtszinten keletkező molekula hatásáról. Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az A-vitamin étrendi bevitele növelné a rák kockázatát.

Az A-vitamin továbbra is nélkülözhetetlen az egészséges immunműködéshez, a látáshoz és a fejlődéshez. A mostani eredmények elsősorban új gyógyszerfejlesztési irányt jelölnek ki, nem pedig táplálkozási figyelmeztetést.

Az A vitamin sötét oldaláról korábban is írt az Origo.

Új fegyverek a rák ellen: merre tart az immunterápia?

Vitaminok és betegségek: mit tudunk valójában?

 

 

