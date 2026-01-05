Szexi tengerpartos képekkel sokkolja a férfiakat Addison Rae

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A német influenszer ezúttal a perthi tengerparton mutatta meg gyönyörű alakját. Addison Rae-től nem áll messze a magamutogatás, legutóbb a Los Angeles-i repülőtéren hívta fel magára a figyelmet.
los angelesinfluenszeraddison raeszexinémet

Addison Rae képeitől valóságosan felrobbant az internet.  A fiatal német énekesnő a "Nothing On" című dalával ugratta a fotósokat, miközben vasárnap az Indiai-óceánban hancúrozott - írja a TMZ.

Addison Rae
Addison Rae képeitől megőrülnek a férfiak. Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 Addison Rae bomba formában van

 

A 25 éves nő egy apró rózsaszín bikinit viselt telt, amit játékosan, előre-hátra hajtogatott a kamerák szeme láttára. Legutóbb novemberben tűnt fel, amint maszkkal a szemén sétálgat a Los Angeles-i repülőtéren. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint Addison Rae bikiniben – a képek, amik minden férfit leforráznak.


 

 

