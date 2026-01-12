Hírlevél
agy

Nem is gondolnánk, mit művel az agyunkkal a rágógumi

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Új tudományos áttekintés szerint a rágógumi rágása rövid ideig javíthatja a figyelmet és enyhítheti a stresszt. Bár nem csodaszer, mégis többet dolgozik az agyunkban, mint azt elsőre gondolnánk.
agyrágógumivizsgálat

A rágógumit sokan csak unaloműző nassolásnak tartják, pedig a legújabb vizsgálatok szerint az agy ennél sokkal többet dolgozik rágás közben.

grease1978réal : Randal KleiserCollection Christophel © Paramount Pictures / Robert Stigwood (Photo by PARAMOUNT / Collection ChristopheL via AFP), agy
A rágógumi az agyat is serkentheti
Fotó: PARAMOUNT / Collection ChristopheL via AFP

MRI és EEG vizsgálatok alapján a rágás nemcsak a rágóizmokat aktiválja, hanem azokat az agyi területeket is, amelyek a figyelmet, koncentrációt és az érzelmi szabályozást segítik. 

A lengyelországi Szczecini Egyetem kutatói 30 év agyi képalkotó vizsgálatát tekintették át, és arra jutottak, hogy a rágógumi enyhe stresszhelyzetekben csökkentheti a szorongást, és rövid távon nyugodt koncentrációt eredményezhet. 

Ugyanakkor nagyobb stresszhelyzetekben vagy hosszabb tanulás közben a hatás nem bizonyított, és a figyelemjavulás legtöbbször csak addig tart, amíg rágunk – írja a Fox News.

Vizsgálják az agyműködést

Az eredmények magyarázatot adhatnak arra, miért érezzük magunkat néha fókuszáltabbnak vagy nyugodtabbnak egy fárasztó feladat közben, ha rágó van a szánkban. A kutatók most azt vizsgálják, hogy a rágás hossza, az íz vagy akár a hosszú távú szokás hogyan befolyásolhatja az agy működését, és hogy lehetséges-e terápiás célokra is használni ezt a mindennapi szokást.

Az emberek évezredek óta rágnak rágógumit, még akkor is, ha az íze már rég elillant, és nincs semmilyen egyértelmű táplálkozási előnye. 

És ez nem fog változni a jövőben sem. Azt tudta, hogy tavaly lett 152 éves a rágógumi?

Japán tudósok szerint a rágógumizás gyaloglás közben emeli a pulzusszámot és az energiafelhasználást, írtuk korábban az Origón.

 

