Ez az első dolog, amit kötelező megnézni, ha egy szállásra érkezik

Az ágyi poloska apró, almamag méretű rovar, amely éjszaka az emberi vérrel táplálkozik. Nem a kosz vonzza őket — hanem a testhő, a szén-dioxid és az alvó ember. Ezért fordulhat elő, hogy akár drága, jól értékelt szállodákban is felbukkannak – írja a HuffPost.

Az ágyi poloska már egyetlen éjszaka alatt is komoly problémát okozhat — ezért érdemes belépés után azonnal átnézni az ágyat és a kárpitozott felületeket Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Egy korábbi felmérés szerint tíz szállodából nyolc már találkozott ágyi poloskával, és 2023-ban több európai nagyváros is címlapokra került a fertőzések miatt.

Fél perc, amit soha ne hagyjon ki!

Az ágyi poloska hotelszobában leggyakrabban a kárpitozott felületeken bújik meg. Belépés után így ellenőrizheti, hogy van-e ágyi poloska:

hajtsa fel az ágy egyik sarkát,

nézze meg a matrac varrásait és széleit,

ellenőrizze a fejtámlát,

vessen egy pillantást a székekre, fotelekre.

Ha nem lát apró bogarakat, sötét pöttyöket vagy vedlett bőrt, jó eséllyel biztonságban van.

Ágyi poloska elleni trükkök tapasztalt utazóknak

Sokan extra óvintézkedéseket is bevetnek az ágyi poloska ellen, példul a bőröndöt nem teszik kárpitra vagy szőnyegre, a csomagot inkább fürdőkádba helyezik, vagy a csomagtartó állványt műanyag zacskóval borítják, mert a poloska nem szeret a műanyagon mászni.

Ezek az apró praktikák segítenek elkerülni, hogy az ágyi poloska hazautazzon önnel.

Mit tegyen, ha mégis ágyi poloskát talál?

Ha ágyi poloska gyanúja merül fel, az első és legfontosabb lépés, hogy azonnal jelezze a problémát a recepción. Ilyenkor ne hagyja magát rábeszélni egy szomszédos szobára, mivel nagy az esélye annak, hogy ott is jelen lehet a fertőzés. Ehelyett ragaszkodjon egy teljesen másik emelethez vagy épületszárnyhoz, így csökkentheti annak kockázatát, hogy a probléma tovább kövesse.

A gyors és határozott reakció nemcsak a nyaralást mentheti meg, hanem azt is, hogy ne vigye haza az ágyi poloskát a csomagjaiddal együtt, ami később sokkal súlyosabb és költségesebb gondot okozhat.

Ágyi poloska: a láthatatlan ellenség és a hatékony védekezés

Az ágyi poloska (Cimex lectularius) az emberiség egyik legrégebbi és legkitartóbb „ellensége” a háztartásokban. Ezek az apró, éjszakai vérszívók nem csupán kellemetlen csípéseikkel keserítik meg az életünket, hanem komoly pszichológiai terhet is jelentenek, hiszen jelenlétük a tisztaság hiányával, sőt szégyennel is összefüggésbe hozható, holott ez egyáltalán nem igaz.