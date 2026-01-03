Agykárosodás miatt vonult vissza? Új részletek derültek ki a népszerű színésznő állapotáról

A 46 éves Evangeline Lilly egy Instagram-videóban számolt be arról, hogy az orvosi vizsgálatok eredményei megerősítették: agykárosodás alakult ki nála egy korábbi traumás agysérülés következtében. Elmondása szerint az agyműködése csökkent kapacitással működik, és több területen is romlást tapasztaltak – számol be a DailyMail.

Evangeline Lilly agykárosodásról vallott

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A színésznő nyíltan beszélt arról is, hogy kezdetben hormonális változásoknak tulajdonította kognitív hanyatlását, azonban a vizsgálatok mást igazoltak.

A hír különösen megrázó, hiszen a sérülés egy közel hét hónappal korábbi, súlyos baleset következménye.

Agykárosodás egy sokkoló tengerparti baleset után

Az agykárosodás hátterében egy tavaly májusban történt baleset áll, amikor Lilly egy tengerparton elájult, és arccal egy sziklába zuhant. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy azonnal kórházba szállították. Akkoriban véraláfutásos, sérült arccal készült fotókat is megosztott a közösségi oldalán, amelyek már akkor aggodalmat keltettek rajongói körében.

Az orvosok elsősorban az ájulás okát vizsgálták, miközben az arci sérüléseket látták el. A mostani eredmények azonban egyértelművé tették, hogy az esés maradandó neurológiai következményekkel járt.

„Egy nehéz, de hálával teli időszak kezdődik”

Lilly elmondása szerint a következő időszak az állapota feltérképezéséről és a lehetséges javulásért folytatott küzdelemről fog szólni. Bár a rehabilitáció gondolata megterhelő számára, hálás azért, hogy egy „nyugodtabb, pihentetőbb” évet zárhatott, amely segítette a testi-lelki regenerálódását.

Visszavonulás Hollywoodtól – új életút a gyógyulás jegyében

A színésznő korábban már bejelentette visszavonulását a színészettől, hangsúlyozva, hogy jelenleg a belső egyensúly és az életcél megtalálása fontosabb számára, mint a hírnév. Bár nem zárta ki a visszatérést, most minden figyelmét egészsége helyreállítására szeretné fordítani.

A rajongók világszerte támogatásukról biztosították a színésznőt, aki megható üzenetben köszönte meg az együttérzést és a jókívánságokat.

