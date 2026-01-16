Súlyos incidens a repülőtéren: újra az Air India gépe érintett

Hírlevél
Egy ritka és figyelemfelkeltő földi incidens miatt került reflektorfénybe a delhi repülőtér működése, miután egy utasszállító hajtóműve megsérült gurulás közben. Air India egyik hosszú távú járatát érintette az eset, amelynél egy rakománykonténer került a hajtóműbe.
Vizsgálatot indított az indiai polgári légiközlekedési hatóság, miután egy Air India repülőgépének hajtóművébe rakománykonténer szívódott be a delhi repülőtéren, a gurulóúton haladás közben - írja a BBC.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JANUARY 15: An Air India plane is taxiing to takeoff from the San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, California, United States on January 15, 2026. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
A ködös körülmények között történt incidens után vizsgálódik az Air India és a hatóság
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Rakománykonténer szívódott be az Air India egyik repülőgépének hajtóműjébe

A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a repülőgép hajtóműve megrongálódott, ezért a gépet javításra kivonták a forgalomból. Az érintett járat egy New Yorkba tartó Airbus A350 volt, amely röviddel a felszállás után visszatért Delhibe, miután Irán ideiglenesen lezárta légterét.

A polgári légiközlekedési minisztérium tájékoztatása szerint az eset helyi idő szerint 05:25-kor történt, amikor a repülőgép a leszállást követően az előtér felé gurult. A látási viszonyokat sűrű köd rontotta. A fedélzeten mintegy 240 utas tartózkodott, a személyzet létszáma hat és nyolc fő között lehetett.

A minisztérium közlése szerint a rakománykonténer egy földi kiszolgáló járműről esett le a gurulóút egyik kereszteződésénél. Az Air India szóvivője hozzátette: a konténer akkor zuhant le, amikor egy, poggyász- és rakományszállításra használt vontatmány egyik kereke levált. A jármű kezelője elhagyta a területet, a hátrahagyott konténert azonban a repülőgép jobb oldali, 2-es számú hajtóműve beszívta.

Az indiai polgári légiközlekedési főigazgatóság, a Directorate General of Civil Aviation közölte: a fém törmeléket eltávolították a gurulóútról, a repülőgépet kijelölt állóhelyre vontatták, és részletes vizsgálat indult az ügyben. A hatóság által közzétett felvételek a hajtómű burkolatának és ventilátorlapátjainak sérüléseit mutatják.

Az Air India jelezte, hogy az eset miatt egyes A350-es útvonalakon átmeneti fennakadások lehetnek. A légitársaság hat darab Airbus A350-es repülőgépet üzemeltet hosszú távú járatokon, köztük londoni és New York-i útvonalakon.

