Súlyos incidens a repülőtéren: újra az Air India gépe érintett

Vizsgálatot indított az indiai polgári légiközlekedési hatóság, miután egy Air India repülőgépének hajtóművébe rakománykonténer szívódott be a delhi repülőtéren, a gurulóúton haladás közben - írja a BBC.

A ködös körülmények között történt incidens után vizsgálódik az Air India és a hatóság

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Rakománykonténer szívódott be az Air India egyik repülőgépének hajtóműjébe

A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a repülőgép hajtóműve megrongálódott, ezért a gépet javításra kivonták a forgalomból. Az érintett járat egy New Yorkba tartó Airbus A350 volt, amely röviddel a felszállás után visszatért Delhibe, miután Irán ideiglenesen lezárta légterét.

One of the engines of an Air India A350 ingested a container while taxiing to the parking bay in dense fog.

The aircraft will remain grounded, which will impact some A350 flights.

The aircraft was operating New Delhi to New York flight and had returned shortly after take off due… pic.twitter.com/36X0SHDUUo — Jagriti Chandra (@jagritichandra) January 15, 2026

A minisztérium közlése szerint a rakománykonténer egy földi kiszolgáló járműről esett le a gurulóút egyik kereszteződésénél. Az Air India szóvivője hozzátette: a konténer akkor zuhant le, amikor egy, poggyász- és rakományszállításra használt vontatmány egyik kereke levált. A jármű kezelője elhagyta a területet, a hátrahagyott konténert azonban a repülőgép jobb oldali, 2-es számú hajtóműve beszívta.

A baggage continer was sucked into the engine of a. Air India Airbus A350 at Delhi Airport today #aviation pic.twitter.com/I5eadk83uu — Arindam Majumder (@ari_maj) January 15, 2026

Az indiai polgári légiközlekedési főigazgatóság, a Directorate General of Civil Aviation közölte: a fém törmeléket eltávolították a gurulóútról, a repülőgépet kijelölt állóhelyre vontatták, és részletes vizsgálat indult az ügyben. A hatóság által közzétett felvételek a hajtómű burkolatának és ventilátorlapátjainak sérüléseit mutatják.

Az Air India jelezte, hogy az eset miatt egyes A350-es útvonalakon átmeneti fennakadások lehetnek. A légitársaság hat darab Airbus A350-es repülőgépet üzemeltet hosszú távú járatokon, köztük londoni és New York-i útvonalakon.

