Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

repülőgép baleset

Mégsem hibázott a pilóta? Új információk borzolják a kedélyeket az Air India ügyében

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy amerikai szervezet új dokumentumokat hozott nyilvánosságra a tavalyi, 260 halálos áldozatot követelő indiai repülőgép-baleset ügyében. Az Air India tragédiájával kapcsolatban most olyan információk kerültek elő, amelyek szerint a lezuhant repülőgép már évekkel korábban is súlyos műszaki problémákkal küzdhetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgép balesetAir Indialégi katasztrófa

Az Air India Londonba tartó járata 2024. június 12-én, nem sokkal a felszállás után zuhant le az indiai Ahmedabad repülőtér közelében. A Boeing 787 Dreamliner röviddel a levegőbe emelkedést követően hirtelen tolóerőt vesztett, majd irányíthatatlanná vált és egy épületnek csapódott. A tragédia több mint 260 ember halálát okozta, a gépen utazó 242 ember közül pedig csak egy élte túl a katasztrófát, amely India egyik legsúlyosabb légi balesetének számít.

The back of Air India flight 171 is pictured at the site after it crashed in a residential area near the airport in Ahmedabad on June 12, 2025. A London-bound passenger plane crashed in the Indian city of Ahmedabad on June 12 and all 242 people on board were believed killed, with the jet smashing into buildings housing doctors and their families. (Photo by Sam PANTHAKY / AFP)
Az Air India 171-es járatának hátulja látható a helyszínen, miután 2025. június 12-én lezuhant egy lakóövezetben Ahmedabad repülőtere közelében.
Fotó: SAM PANTHAKY / AFP

Air India: korábbi műszaki hibákra utaló dokumentumok

A Foundation for Aviation Safety (FAS) szerint a lezuhant repülőgép már szolgálatba állásától kezdve rendszeres elektromos és elektronikai hibákat mutatott. A szervezet állítása alapján áramkimaradások, vezetéksérülések, rövidzárlatok és túlmelegedő energiaelosztó rendszerek is előfordultak, sőt 2022-ben egy fedélzeti tűzeset miatt az egyik fő áramelosztó panelt teljes egészében ki kellett cserélni – tájékoztat a BBC.

Viták a pilóták szerepéről

Az indiai hatóságok előzetes jelentése szerint közvetlenül a felszállás után a hajtóművek üzemanyag-vezérlő kapcsolói leállítási állásba kerültek. Ez a megállapítás pilótahibára utalhatott, ám több szakértő, pilótaszervezet és az áldozatok jogi képviselői szerint nem zárható ki, hogy a kapcsolók elmozdulását műszaki meghibásodás okozta.

GUJARAT, INDIA - JUNE 12: A view of the site after a plane crashed following takeoff from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in India’s western state of Gujarat on June 12, 2025. The crash occurred in the Meghaninagar area, according to a report by the Press Trust of India, citing local authorities. Stringer / Anadolu (Photo by Anadolu via AFP)
 A helyszín látképe, miután a repülőgép lezuhant
Fotó: STRINGER / ANADOLU / AFP

Folytatódik a vizsgálat

A baleset kivizsgálása továbbra is folyamatban van indiai és amerikai szakértők bevonásával. A Boeing nem kommentálta az új állításokat, az Air India katasztrófájának végleges okairól pedig egyelőre nem született hivatalos döntés.

További híreink:

Súlyos incidens a repülőtéren: újra az Air India gépe érintett

Egy ritka és figyelemfelkeltő földi incidens miatt került reflektorfénybe a delhi repülőtér működése, miután egy utasszállító hajtóműve megsérült gurulás közben. Air India egyik hosszú távú járatát érintette az eset, amelynél egy rakománykonténer került a hajtóműbe.

Világhírű énekes a repülőgép-katasztrófa áldozatai között

Kolumbiát megrázta egy tragikus légi szerencsétlenség híre, amely hat ember életét követelte. A repülőgép-baleset azért is sokkolta a rajongókat, mert az áldozatok között volt Yeison Jiménez kolumbiai énekes is, aki pár héttel ezelőtt a közösségi médiában beszélt arról, hogy visszatérő álmaiban saját halálát látta egy repülőszerencsétlenségben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!