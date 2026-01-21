Mégsem hibázott a pilóta? Új információk borzolják a kedélyeket az Air India ügyében

Az Air India Londonba tartó járata 2024. június 12-én, nem sokkal a felszállás után zuhant le az indiai Ahmedabad repülőtér közelében. A Boeing 787 Dreamliner röviddel a levegőbe emelkedést követően hirtelen tolóerőt vesztett, majd irányíthatatlanná vált és egy épületnek csapódott. A tragédia több mint 260 ember halálát okozta, a gépen utazó 242 ember közül pedig csak egy élte túl a katasztrófát, amely India egyik legsúlyosabb légi balesetének számít.

Air India: korábbi műszaki hibákra utaló dokumentumok

A Foundation for Aviation Safety (FAS) szerint a lezuhant repülőgép már szolgálatba állásától kezdve rendszeres elektromos és elektronikai hibákat mutatott. A szervezet állítása alapján áramkimaradások, vezetéksérülések, rövidzárlatok és túlmelegedő energiaelosztó rendszerek is előfordultak, sőt 2022-ben egy fedélzeti tűzeset miatt az egyik fő áramelosztó panelt teljes egészében ki kellett cserélni – tájékoztat a BBC.

Viták a pilóták szerepéről

Az indiai hatóságok előzetes jelentése szerint közvetlenül a felszállás után a hajtóművek üzemanyag-vezérlő kapcsolói leállítási állásba kerültek. Ez a megállapítás pilótahibára utalhatott, ám több szakértő, pilótaszervezet és az áldozatok jogi képviselői szerint nem zárható ki, hogy a kapcsolók elmozdulását műszaki meghibásodás okozta.

Folytatódik a vizsgálat

A baleset kivizsgálása továbbra is folyamatban van indiai és amerikai szakértők bevonásával. A Boeing nem kommentálta az új állításokat, az Air India katasztrófájának végleges okairól pedig egyelőre nem született hivatalos döntés.

