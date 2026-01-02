Hírlevél
air india

Ilyen nincs: részegen akart vezetni az Air India pilótája

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Sikerült elkerülni a tragédiát. A kanadai hatóságok szerint az Air India egyik pilótája részegen, alkoholfogyasztás után akart repülőgépet vezetni, ezért nem is engedték a gépre szállni.
air indiarepülőgéprészegpilóta

Nem engedték repülőgépet vezetni az egyik Air India-pilótát Kanadában. A helyi légügyi hatóságok eltávolítottak a Vancouverből Delhibe tartó járatról a pilótát, miután két alkoholszonda-teszt is pozitív lett.

Air India Airbus A350-900 aircraft spotted on the tarmac of London Heathrow Airport LHR in the United Kingdom. The modern and advanced wide body airplane has the registration tail number VT-JRI and is powered by 2x RR Trent XWB jet engines. The A350 passenger plane preparing for long haul flight to India. Air India is the flag carrier airline of India with a fleet of 196 aircraft, owned by Air India Limited a Tata Group enterprise with main hub at Indira Gandhi International Airport in Delhi, member of Star Alliance aviation group.November 13, 2024 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Nem engedték repülni az Air India részeg pilótáját a kanadaiak
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Transport Canada az esetet súlyos ügynek minősítette, és az indiai légitársaságnak január 26-ig jelentést kell adnia a vizsgálat eredményéről és az intézkedésekről. 

Az Air India közleményben erősítette meg az esetet, hangsúlyozva, hogy a pilótát felfüggesztették, és a járatot más vezette végül. 

A légitársaság szerint minden szabályszegést szigorúan büntetnek, és zéró toleranciát alkalmaznak az alkoholos befolyásoltság esetére – írja a Reuters.

Máskor is volt gond az Air India gépeivel

Az incidens érzékeny időszakban történt: az Air Indiát korábban egy Boeing Dreamliner-baleset miatt már szigorú felügyelet alatt tartották, és több pilóta is figyelmeztetést kapott a biztonsági protokollok megszegése miatt. 

A kanadai szabályok előírják, hogy pilóta 12 órán belül nem vezethet járatot alkoholfogyasztás után. 

Ez most is így történt, hogy ne legyen megint tragédia, mint tavaly nyáron.

Ahogy az Origo is beszámolt róla tavaly nyáron, az elmúlt évek legsúlyosabb repülőgép-balesete történt az ázsiai országban, miután 242 emberrel a fedélzetén lezuhant egy repülő Indiában. Bár sokáig úgy gondolták, hogy mindenki meghalt a fedélzeten, de egy ember csodával határos módon túlélte az Air India gép zuhanását és az azt követő robbanást is. A tragédia másodperceiről egy videó is előkerült, sőt ma már azt is tudni lehet, hogy mik voltak a pilóta utolsó szavai.
 

 

