Ilyen nincs: részegen akart vezetni az Air India pilótája

Nem engedték repülőgépet vezetni az egyik Air India-pilótát Kanadában. A helyi légügyi hatóságok eltávolítottak a Vancouverből Delhibe tartó járatról a pilótát, miután két alkoholszonda-teszt is pozitív lett.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Transport Canada az esetet súlyos ügynek minősítette, és az indiai légitársaságnak január 26-ig jelentést kell adnia a vizsgálat eredményéről és az intézkedésekről.

Az Air India közleményben erősítette meg az esetet, hangsúlyozva, hogy a pilótát felfüggesztették, és a járatot más vezette végül.

A légitársaság szerint minden szabályszegést szigorúan büntetnek, és zéró toleranciát alkalmaznak az alkoholos befolyásoltság esetére – írja a Reuters.

Máskor is volt gond az Air India gépeivel

Az incidens érzékeny időszakban történt: az Air Indiát korábban egy Boeing Dreamliner-baleset miatt már szigorú felügyelet alatt tartották, és több pilóta is figyelmeztetést kapott a biztonsági protokollok megszegése miatt.

A kanadai szabályok előírják, hogy pilóta 12 órán belül nem vezethet járatot alkoholfogyasztás után.

Ez most is így történt, hogy ne legyen megint tragédia, mint tavaly nyáron.

Ahogy az Origo is beszámolt róla tavaly nyáron, az elmúlt évek legsúlyosabb repülőgép-balesete történt az ázsiai országban, miután 242 emberrel a fedélzetén lezuhant egy repülő Indiában. Bár sokáig úgy gondolták, hogy mindenki meghalt a fedélzeten, de egy ember csodával határos módon túlélte az Air India gép zuhanását és az azt követő robbanást is. A tragédia másodperceiről egy videó is előkerült, sőt ma már azt is tudni lehet, hogy mik voltak a pilóta utolsó szavai.

