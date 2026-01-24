Ez a tévhit az ajakbalzsam használatakor szinte mindenkit félrevezet

Sokak rögtön ajakbalzsam után nyúlnak, ha húzódik, csíp vagy hámlik a szájuk. De vajon valóban minden esetben segít az ajakbalzsam, vagy akár ronthat is a helyzeten? Szakértők szerint nem mindegy, milyen terméket és hogyan használunk, főleg ha az ajakbalzsam kicserepesedett ajkakra kerül – írja az AP News.

Mit tud valójában az ajakbalzsam?

Az ajakbalzsam legfontosabb feladata, hogy védőréteget képezzen az ajkakon, és megakadályozza a nedvesség további elvesztését. Télen a hideg levegő, a szél és a fűtött, száraz beltéri környezet együtt szárítja ki az ajkakat, ilyenkor egy jól megválasztott ajakbalzsam hatékony védelmet nyújthat a külső hatásokkal szemben.

Előfordulhat, hogy az ajakbalzsam ront a helyzeten?

Nem mindenki bőre reagál jól a boltokban kapható ajakbalzsamokra. Az illatanyagok, ízesítők és egyes tartósítószerek csípő, égő érzést okozhatnak, sőt allergiás reakciót is kiválthatnak. Ilyenkor hiába használjuk rendszeresen a balzsamot, az ajkak állapota nem javul, sőt akár tovább is romolhat, és a panaszok hosszabb ideig is fennmaradhatnak.

Melyik ajakbalzsam lehet a legjobb választás?

Bőrgyógyászok szerint az érzékeny ajkúak számára az illatmentes, petrolátum alapú készítmények jelentik a legbiztonságosabb megoldást. Ezek az ajakbalzsamok ritkábban okoznak irritációt, miközben hatékonyan zárják magukba a nedvességet. Az ajakbalzsam kicserepesedett ajkakra akkor működik igazán, ha az összetétele egyszerű és mentes a felesleges adalékoktól.

Mit tehetünk még a száraz ajkak ellen?

Az ajakbalzsam használata mellett más módszerek is segíthetnek. Érdemes sállal védeni az ajkakat a hidegben, párásítani a lakás levegőjét, és elegendő folyadékot fogyasztani. Egy dolgot viszont jobb elkerülni: az ajaknyalogatást. Bár rövid távon enyhíti a szárazságérzetet, valójában tovább szárítja az ajkakat. Ha a panaszok nem múlnak, érdemes szakemberhez fordulni.

