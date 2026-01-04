Bajban Kína akkumulátorgyártása?

Az elektromos autók növekvő eladása miatt egyre több akkumulátor készül, ami három kulcsfontosságú fém – lítium, nikkel és kobalt – iránti keresletet generál. Kína készletei azonban gyorsan fogynak, ami komoly nyomást helyez a gyártásra – írja a Focus.de.

Kína készletei fogynak: veszélyben az akkumulátorok jövője

Fotó: Unsplash

A lítium a könnyű, energiadús ionok forrása, a nikkel növeli az akkumulátorok energiasűrűségét, a kobalt pedig stabilitást és biztonságot ad. Kína szakértői szerint a kobalt-készletek gyakorlatilag kimerültek, a nikkelhez körülbelül 3,8 év múlva nem lesz elegendő, míg a lítium nagyjából 14,6 évre elég. A fémekhez vezető bányászat komoly környezeti terheléssel jár.

Mi lesz az akkumulátorgyártással?

A lítium, nikkel és kobalt mind pótolhatatlanok az akkumulátorokban, így a készletek csökkenése Kína és az egész világ elektromos járműipara számára is kihívást jelent. Otthoni, ipari és elektromos autókban egyaránt kulcsfontosságú, hogy ezekhez az ásványokhoz hozzáférés legyen, hiszen nélkülük nem működnének az akkumulátorok.

