Nem árt odafigyelni! Ezek a hibák tönkretehetik a telefon akkumulátorát

Talán mindenkivel előfordult már, hogy lemerült a telefonja akkumulátora. Bosszantó az ilyesmi, de megesik.

Az telefon akkumulátorának megfelelő töltéséhez külső powerbank használata is javasolt

Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A szakértők szerint az egyik leggyakoribb hiba, ha mindig teljesen feltöltjük vagy teljesen lemerítjük a telefont. Az akkumulátorok ugyanis nem szeretik a szélsőségeket, a legjobb, ha a töltöttséget nagyjából 30 és 70 százalék között tartjuk. Rövidebb, napközbeni töltések sokkal kímélőbbek, mint a ritka, teljes feltöltések, és segítenek elkerülni a hirtelen lemerülés miatti stresszt – írj a Bild.

A hideg és a meleg is rossz az akkumulátornak

De nemcsak a töltési szokások, hanem a környezeti tényezők is kritikusak. Az extrém hideg lassítja az akkumulátor kémiai folyamatait, a túl meleg pedig gyorsabban öregíti azt.

Érdemes tehát kerülni, hogy a telefont hőségben, napfényben vagy fagyban hagyjuk, és mindig jól szellőző helyen töltsük. Különösen fontos ez éjszaka, amikor sokan a készüléket az ágyban, párnák között hagyják tölteni.

A túlmelegedés nemcsak az akkumulátornak árt, de ritka esetben akár technikai hibát vagy tüzet is okozhat.

Gyári töltőt használjunk

A töltő kiválasztása szintén befolyásolja az akku állapotát. Az olcsó, nem eredeti töltők gyakran nem kompatibilisek tökéletesen a telefon technológiájával, ami túlmelegedéshez vagy hosszú távú károsodáshoz vezethet.

Érdemes mindig eredeti gyári vagy hitelesített töltőt használni, és tartalékban lévő készülékeket sem hagyni teljesen feltöltve vagy lemerülve, hanem kb. 50 százalékos töltöttséggel tárolni.

Még a praktikus akkumulátoros tokok használatával is óvatosnak kell lenni, hiszen a plusz hőtermelés miatt az alaptelefon akksija gyorsabban kophat. Helyette külső powerbank használata javasolt, ami nem melegíti túl a készüléket.

Összességében tehát nem kell drága vagy bonyolult megoldásokban gondolkodni ahhoz, hogy a telefon akkumulátora hosszabb életű legyen. Egy kis odafigyelés a töltési szokásokra, a hőmérsékletre és a megfelelő töltő használatára jelentősen csökkentheti a telefon idő előtti elavulását, és biztosíthatja, hogy mindig megbízhatóan működjön.