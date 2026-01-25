79 éve halt meg a világ leghírhedtebb gengsztere – Ön tudja, miért bukott el valójában?

Hírlevél
Háború

Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

Egy korszak zárult le 1947. január 25-én az amerikai alvilág történetében. Al Capone, a szesztilalom idején Chicagót uraló, „Sebhelyesarcúként” is ismert gengszter ezen a napon halt meg.
Alphonse Gabriel Capone 1899-ben született New Yorkban olasz bevándorlók gyermekeként. Al Capone fiatalon került kapcsolatba a szervezett bűnözéssel, majd a szesztilalom idején Chicagóban építette fel birodalmát. Az illegális alkoholkereskedelem, a prostitúció és a szerencsejáték révén hatalmas vagyonra tett szert, miközben riválisait könyörtelen módszerekkel számolta fel – írja a Britannica.

Alphonse Gabriel Capone, alvilági nevén Al Capone vagy Sebhelyesarcú, AlCapone, AlphonseGabrielCapone
Al Capone, a chicagói szervezett bűnözés vezető alakja az 1920-as évek végén
Fotó: Getty Images/Bettmann

A neve összeforrt a chicagói alvilággal és az 1929-es Valentin-napi mészárlással, amely ugyan közvetlenül nem volt bizonyíthatóan az ő parancsa, mégis végleg a közvélemény szemében a korszak legrettegettebb gengszterévé tette.

Al Capone végül nem gyilkosság, nem zsarolás és nem emberrablás miatt bukott el. Az amerikai hatóságok – miután nem tudták rábizonyítani az erőszakos bűncselekményeket – adócsalás miatt emeltek vádat ellene. Az ügyben kulcsszerepet játszott az adóhatóság és az igazságügyi minisztérium összehangolt nyomozása.

Alphonse Gabriel Capone, alvilági nevén Al Capone vagy Sebhelyesarcú, AlCapone, AlphonseGabrielCapone
Al Capone horgászik egy csónakból – ritkán látott pillanat a chicagói alvilág egykori uráról
Fotó: Getty Images/Bettmann

1931-ben 11 rendbeli adóelkerülés miatt ítélték el, és 11 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Büntetésének egy részét a hírhedt Alcatraz szövetségi fegyházban töltötte, ahol elszigetelten, korábbi hatalmától teljesen megfosztva élt.

Miért hívták „Sebhelyesarcúnak” Al Caponét?

Al Capone arcán három jól látható heg volt a bal oldalán. Ezeket fiatalon, New Yorkban szerezte, még jóval azelőtt, hogy Chicagóban hatalomra jutott volna. 1917-ben egy brooklyni bárban Capone sértő megjegyzést tett egy nőre. A nő testvére, Frank Galluccio egy késsel háromszor megvágta az arcát. A sebek soha nem gyógyultak be teljesen.

Alphonse Gabriel Capone, alvilági nevén Al Capone vagy Sebhelyesarcú, AlCapone, AlphonseGabrielCapone
A „Sebhelyesarcúként” ismert Al Capone rabosítási fényképe az Egyesült Államok igazságügyi hatóságainak nyilvántartásából
Fotó: SSPL via Getty Images/Thompson Paul

Al Capone halálának körülményei

Szabadulása után Al Capone egészségi állapota rohamosan romlott. A korábban kezeletlen szifilisz súlyos idegrendszeri károsodást okozott, mentális állapota jelentősen leépült. Az egykori gengszterfőnök életének utolsó éveit floridai villájában töltötte, szinte teljes elszigeteltségben.

Január 25-én, 48 éves korában szívleállás következtében halt meg. Halála csendben történt, messze attól a hatalomtól és félelemtől, amely egykor a nevét övezte.

Filmek és sorozatok, amelyek megörökítették Al Caponét

Al Capone alakja a popkultúrában is meghatározóvá vált, számos film és sorozat dolgozta fel életét vagy idézte meg figuráját:

1. Boardwalk Empire - Gengszterkorzó – Vincent Piazza megformálásában, a szesztilalom korszakának realista ábrázolásával

2. Capone – Tom Hardy főszereplésével, a gengszter utolsó éveire fókuszálva

3. Aki legyőzte Al Caponét (The Untouchables) – Robert De Niro ikonikus alakítása Capone szerepében

4. The Making of the Mob: Chicago – dokumentarista feldolgozás Capone felemelkedéséről

Ezek az alkotások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Al Capone neve máig a szervezett bűnözés egyik legismertebb szimbóluma maradjon.

95 éve állt meg a vád Al Capone ellen

1931. október 17-én egy korszak zárult le az amerikai bűnözés történetében. A világ egyik legismertebb gengsztere, Al Capone megbukott a bírósági tárgyaláson, hivatalosan is bűnösnek találták és elítélték.

 

