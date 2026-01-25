79 éve halt meg a világ leghírhedtebb gengsztere – Ön tudja, miért bukott el valójában?

Alphonse Gabriel Capone 1899-ben született New Yorkban olasz bevándorlók gyermekeként. Al Capone fiatalon került kapcsolatba a szervezett bűnözéssel, majd a szesztilalom idején Chicagóban építette fel birodalmát. Az illegális alkoholkereskedelem, a prostitúció és a szerencsejáték révén hatalmas vagyonra tett szert, miközben riválisait könyörtelen módszerekkel számolta fel – írja a Britannica.

Al Capone, a chicagói szervezett bűnözés vezető alakja az 1920-as évek végén

Fotó: Getty Images/Bettmann

A neve összeforrt a chicagói alvilággal és az 1929-es Valentin-napi mészárlással, amely ugyan közvetlenül nem volt bizonyíthatóan az ő parancsa, mégis végleg a közvélemény szemében a korszak legrettegettebb gengszterévé tette.

Al Capone végül nem gyilkosság, nem zsarolás és nem emberrablás miatt bukott el. Az amerikai hatóságok – miután nem tudták rábizonyítani az erőszakos bűncselekményeket – adócsalás miatt emeltek vádat ellene. Az ügyben kulcsszerepet játszott az adóhatóság és az igazságügyi minisztérium összehangolt nyomozása.

Al Capone horgászik egy csónakból – ritkán látott pillanat a chicagói alvilág egykori uráról

Fotó: Getty Images/Bettmann

1931-ben 11 rendbeli adóelkerülés miatt ítélték el, és 11 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Büntetésének egy részét a hírhedt Alcatraz szövetségi fegyházban töltötte, ahol elszigetelten, korábbi hatalmától teljesen megfosztva élt.

Miért hívták „Sebhelyesarcúnak” Al Caponét?

Al Capone arcán három jól látható heg volt a bal oldalán. Ezeket fiatalon, New Yorkban szerezte, még jóval azelőtt, hogy Chicagóban hatalomra jutott volna. 1917-ben egy brooklyni bárban Capone sértő megjegyzést tett egy nőre. A nő testvére, Frank Galluccio egy késsel háromszor megvágta az arcát. A sebek soha nem gyógyultak be teljesen.

A „Sebhelyesarcúként” ismert Al Capone rabosítási fényképe az Egyesült Államok igazságügyi hatóságainak nyilvántartásából

Fotó: SSPL via Getty Images/Thompson Paul

Al Capone h alálának körülményei

Szabadulása után Al Capone egészségi állapota rohamosan romlott. A korábban kezeletlen szifilisz súlyos idegrendszeri károsodást okozott, mentális állapota jelentősen leépült. Az egykori gengszterfőnök életének utolsó éveit floridai villájában töltötte, szinte teljes elszigeteltségben.

Január 25-én, 48 éves korában szívleállás következtében halt meg. Halála csendben történt, messze attól a hatalomtól és félelemtől, amely egykor a nevét övezte.