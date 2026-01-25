79 éve halt meg a világ leghírhedtebb gengsztere – Ön tudja, miért bukott el valójában?

Alphonse Gabriel Capone 1899-ben született New Yorkban olasz bevándorlók gyermekeként. Al Capone fiatalon került kapcsolatba a szervezett bűnözéssel, majd a szesztilalom idején Chicagóban építette fel birodalmát. Az illegális alkoholkereskedelem, a prostitúció és a szerencsejáték révén hatalmas vagyonra tett szert, miközben riválisait könyörtelen módszerekkel számolta fel – írja a Britannica.
A neve összeforrt a chicagói alvilággal és az 1929-es Valentin-napi mészárlással, amely ugyan közvetlenül nem volt bizonyíthatóan az ő parancsa, mégis végleg a közvélemény szemében a korszak legrettegettebb gengszterévé tette.
Al Capone végül nem gyilkosság, nem zsarolás és nem emberrablás miatt bukott el. Az amerikai hatóságok – miután nem tudták rábizonyítani az erőszakos bűncselekményeket – adócsalás miatt emeltek vádat ellene. Az ügyben kulcsszerepet játszott az adóhatóság és az igazságügyi minisztérium összehangolt nyomozása.
1931-ben 11 rendbeli adóelkerülés miatt ítélték el, és 11 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Büntetésének egy részét a hírhedt Alcatraz szövetségi fegyházban töltötte, ahol elszigetelten, korábbi hatalmától teljesen megfosztva élt.
Miért hívták „Sebhelyesarcúnak” Al Caponét?
Al Capone arcán három jól látható heg volt a bal oldalán. Ezeket fiatalon, New Yorkban szerezte, még jóval azelőtt, hogy Chicagóban hatalomra jutott volna. 1917-ben egy brooklyni bárban Capone sértő megjegyzést tett egy nőre. A nő testvére, Frank Galluccio egy késsel háromszor megvágta az arcát. A sebek soha nem gyógyultak be teljesen.
Al Capone halálának körülményei
Szabadulása után Al Capone egészségi állapota rohamosan romlott. A korábban kezeletlen szifilisz súlyos idegrendszeri károsodást okozott, mentális állapota jelentősen leépült. Az egykori gengszterfőnök életének utolsó éveit floridai villájában töltötte, szinte teljes elszigeteltségben.
Január 25-én, 48 éves korában szívleállás következtében halt meg. Halála csendben történt, messze attól a hatalomtól és félelemtől, amely egykor a nevét övezte.
Filmek és sorozatok, amelyek megörökítették Al Caponét
Al Capone alakja a popkultúrában is meghatározóvá vált, számos film és sorozat dolgozta fel életét vagy idézte meg figuráját:
1. Boardwalk Empire - Gengszterkorzó – Vincent Piazza megformálásában, a szesztilalom korszakának realista ábrázolásával
2. Capone – Tom Hardy főszereplésével, a gengszter utolsó éveire fókuszálva
3. Aki legyőzte Al Caponét (The Untouchables) – Robert De Niro ikonikus alakítása Capone szerepében
4. The Making of the Mob: Chicago – dokumentarista feldolgozás Capone felemelkedéséről
Ezek az alkotások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Al Capone neve máig a szervezett bűnözés egyik legismertebb szimbóluma maradjon.
95 éve állt meg a vád Al Capone ellen
1931. október 17-én egy korszak zárult le az amerikai bűnözés történetében. A világ egyik legismertebb gengsztere, Al Capone megbukott a bírósági tárgyaláson, hivatalosan is bűnösnek találták és elítélték.