Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

Gyász

Elhunyt a magyar jazzlegenda

halál

Megszólalt Alan Rickman özvegye a színész halála kapcsán

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tíz évvel a világhírű színész halála után özvegye, Rima Horton megrázó részleteket osztott meg a hasnyálmirigyrák alattomos lefolyásáról. Alan Rickman tíz évvel ezelőtt, 2016 januárjában hunyt el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálgyászözvegyAlan Rickman

Alan Rickman özvegye, Rima Horton a színész halálának 10. évfordulóján fontos figyelmeztetést fogalmazott meg a hasnyálmirigyrák tüneteivel kapcsolatban. A világhírű színész 2016. január 14-én, 69 éves korában hunyt el, mindössze hat hónappal a diagnózis felállítása után – írja a New York Post. 

Alan Rickman
Alan Rickman
Fotó: EUAN CHERRY / NurPhoto

Alan Rickman olyan ikonikus alkotásokban szerepelt, mint a Harry Potter-filmek, az Igazából szerelem, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme vagy az Értelem és érzelem. 

A sztár betegsége sokáig rejtve maradt, ami sajnos gyakori ennél a ráktípusnál. Özvegye szerint a legnagyobb probléma az, hogy a hasnyálmirigyrákot gyakran csak előrehaladott állapotban ismerik fel. 

A legnagyobb gond az, hogy mire az emberek megtudják, hogy betegek, sokszor már túl késő

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a tünetek nehezen értelmezhetők és könnyen összetéveszthetők más, ártalmatlan problémákkal. 

Nem hoztak gyógyulást a kezelések Alan Rickman számára

Rima Horton elmondta, hogy az alkalmazott kemoterápia körülbelül hat hónappal meghosszabbította Alan Rickman életét, ugyanakkor a kezelések nem hoztak gyógyulást. 

„Még annyi mindent adhatott volna. Rengeteg dolog volt, amit még megvalósíthatott volna” – emlékezett vissza. 

Igazából szerelem: ezek a kulisszatitkok még a legnagyobb rajongókat is meglepik

Kevés olyan karácsonyi klasszikus van, amely akkora hatást gyakorolt volna a nézőkre, mint az Igazából szerelem. Richard Curtis 2003-as romantikus mozaikfilmje több mint húsz év elteltével is az örök klasszikusok közé tartozik.

Kiakadtak a Harry Potter rajongói

A Harry Potter-sorozat nagyon megosztja a rajongókat, sokan nem örültek a hírnek, amikor az HBO bejelentette: sorozatot készít a klasszikus filmekből. Hasonlóan vegyes fogadtatás várta a színészeket is, akik a sorozatban játszanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!