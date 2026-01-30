Megszólalt Alan Rickman özvegye a színész halála kapcsán

Alan Rickman özvegye, Rima Horton a színész halálának 10. évfordulóján fontos figyelmeztetést fogalmazott meg a hasnyálmirigyrák tüneteivel kapcsolatban. A világhírű színész 2016. január 14-én, 69 éves korában hunyt el, mindössze hat hónappal a diagnózis felállítása után – írja a New York Post.

Alan Rickman

Fotó: EUAN CHERRY / NurPhoto

Alan Rickman olyan ikonikus alkotásokban szerepelt, mint a Harry Potter-filmek, az Igazából szerelem, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme vagy az Értelem és érzelem.

A sztár betegsége sokáig rejtve maradt, ami sajnos gyakori ennél a ráktípusnál. Özvegye szerint a legnagyobb probléma az, hogy a hasnyálmirigyrákot gyakran csak előrehaladott állapotban ismerik fel.

A legnagyobb gond az, hogy mire az emberek megtudják, hogy betegek, sokszor már túl késő

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a tünetek nehezen értelmezhetők és könnyen összetéveszthetők más, ártalmatlan problémákkal.

Nem hoztak gyógyulást a kezelések Alan Rickman számára

Rima Horton elmondta, hogy az alkalmazott kemoterápia körülbelül hat hónappal meghosszabbította Alan Rickman életét, ugyanakkor a kezelések nem hoztak gyógyulást.

„Még annyi mindent adhatott volna. Rengeteg dolog volt, amit még megvalósíthatott volna” – emlékezett vissza.

Igazából szerelem: ezek a kulisszatitkok még a legnagyobb rajongókat is meglepik

Kevés olyan karácsonyi klasszikus van, amely akkora hatást gyakorolt volna a nézőkre, mint az Igazából szerelem. Richard Curtis 2003-as romantikus mozaikfilmje több mint húsz év elteltével is az örök klasszikusok közé tartozik.

Kiakadtak a Harry Potter rajongói

A Harry Potter-sorozat nagyon megosztja a rajongókat, sokan nem örültek a hírnek, amikor az HBO bejelentette: sorozatot készít a klasszikus filmekből. Hasonlóan vegyes fogadtatás várta a színészeket is, akik a sorozatban játszanak.