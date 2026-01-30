Felborult egy olajfúró, több ezer liter dízel ömölhetett a tundrára – videó

Hírlevél
Több tízezer liter üzemanyag kerülhetett a felszínre egy súlyos ipari balesetben. Alaszka északi részén azonnali környezetvédelmi intézkedéseket rendeltek el.
Alaszka északi részén környezetvédelmi riadót rendeltek el, miután egy hatalmas ipari létesítmény balesetet szenvedett. A hatóságok szerint dízel üzemanyag kerülhetett a tundrára, ezért azonnal megkezdték a károk felmérését – írja az Alaskas News Source.

olajfúrótorony, Alaszka
Felborult egy alaszkai olajfúrótorony (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Alaszka: dízel került a tundrára a felborult olajfúrótorony miatt

Az alaszkai Környezetvédelmi Hivatal megerősítette, hogy pénteken felborult a Doyon 26 nevű mobil berendezés, amely Észak-Amerika legnagyobb ilyen típusú szerkezete. Az olajfúrón jelentős mennyiségű üzemanyag volt: mintegy 31 800 liter dízel, közel 7600 liter hidraulikaolaj és kisebb mennyiségű fagyálló. 

A mentőegységek biztonsági zónát alakítottak ki a helyszínen, miközben folyamatosan vizsgálják, mekkora területet érinthetett a szennyezés.

Az incidens különösen érzékeny térségben történt: jegesmedvék és rénszarvasok élőhelyének közelében, egy folyó mellékágától nem messze. A Doyon Drilling közlése szerint az első vészhelyzeti szakaszt már a környezeti hatások felmérése váltotta fel, a helyszínen nyolc embert láttak el, de súlyos sérülés nem történt. Közben alaszkai politikusok is figyelemmel kísérik, milyen hatással lehet a baleset az állam olajkitermelésére.

 

@anadoluagency 🏗️ One of the largest mobile land-based drilling rigs in North America, Doyon 26, overturns in Alaska, US, while being transported along ice road 🔹 Weighing more than 4,500 tonnes, rig built through cooperation between Doyon Drilling and ConocoPhillips plays key role in Arctic projects, including Kuparuk field development #Alaska #Doyon26 #US #AnadoluAgency #Anadolu ♬ Anadolu English - orijinal ses - Anadolu English

Elsüllyedt a világ legnagyobb fúrótornya, 84 ember az óceánba fulladt

Új-Fundland partjainál, óriási viharban süllyedt el az Ocean Ranger, a világ legnagyobb tengeri fúrótornya 1982. február 15-én. A legénység még azelőtt elhagyta a fúrótornyot, hogy az felborult volna, de nem volt megfelelő mentőfelszerelésük. 

Pokollá vált a Mexikói-öböl: így borult lángba az Usumacinta olajfúró

2007. október 23-án 22 olajipari munkás vesztette életét egy pusztító balesetben. Az Usumacinta olajfúró-katasztrófa a Mexikói-öböl történetének egyik legsúlyosabb ipari tragédiája volt.

 

