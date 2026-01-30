Felborult egy olajfúró, több ezer liter dízel ömölhetett a tundrára – videó

Alaszka északi részén környezetvédelmi riadót rendeltek el, miután egy hatalmas ipari létesítmény balesetet szenvedett. A hatóságok szerint dízel üzemanyag kerülhetett a tundrára, ezért azonnal megkezdték a károk felmérését – írja az Alaskas News Source.

Felborult egy alaszkai olajfúrótorony (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Alaszka: dízel került a tundrára a felborult olajfúrótorony miatt

Az alaszkai Környezetvédelmi Hivatal megerősítette, hogy pénteken felborult a Doyon 26 nevű mobil berendezés, amely Észak-Amerika legnagyobb ilyen típusú szerkezete. Az olajfúrón jelentős mennyiségű üzemanyag volt: mintegy 31 800 liter dízel, közel 7600 liter hidraulikaolaj és kisebb mennyiségű fagyálló.

A mentőegységek biztonsági zónát alakítottak ki a helyszínen, miközben folyamatosan vizsgálják, mekkora területet érinthetett a szennyezés.

Az incidens különösen érzékeny térségben történt: jegesmedvék és rénszarvasok élőhelyének közelében, egy folyó mellékágától nem messze. A Doyon Drilling közlése szerint az első vészhelyzeti szakaszt már a környezeti hatások felmérése váltotta fel, a helyszínen nyolc embert láttak el, de súlyos sérülés nem történt. Közben alaszkai politikusok is figyelemmel kísérik, milyen hatással lehet a baleset az állam olajkitermelésére.

Elsüllyedt a világ legnagyobb fúrótornya, 84 ember az óceánba fulladt

Új-Fundland partjainál, óriási viharban süllyedt el az Ocean Ranger, a világ legnagyobb tengeri fúrótornya 1982. február 15-én. A legénység még azelőtt elhagyta a fúrótornyot, hogy az felborult volna, de nem volt megfelelő mentőfelszerelésük.

Pokollá vált a Mexikói-öböl: így borult lángba az Usumacinta olajfúró

2007. október 23-án 22 olajipari munkás vesztette életét egy pusztító balesetben. Az Usumacinta olajfúró-katasztrófa a Mexikói-öböl történetének egyik legsúlyosabb ipari tragédiája volt.