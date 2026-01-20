Meghalt a világhírű albínó aligátor – fotó

San Francisco különleges emlékünnepséggel tisztelgett Claude, a híres albínó aligátor előtt, aki több mint másfél évtizeden át volt a város egyik legkedveltebb lakója. A hófehér, rózsaszín szemű aligátor halálhíre decemberben rázta meg az állatbarátokat: Claude 30 éves korában, májrák következtében pusztult el – írja a BBC.

A világszerte ismert albínó aligátor, Claude emléke előtt több százan tisztelegtek San Franciscóban.

Fotó: Twitter

A megemlékezésen egy utcát is elneveztek róla: Claude the Alligator Way.

Miért vált San Francisco jelképévé az albínó aligátor?

Claude különlegessége nemcsak ritka albinizmusa volt, hanem nyugodt természete is. A kb. 3 méter hosszú, 300 kilós aligátor közel 17 éven át élt a California Academy of Sciences mocsári kiállításán, ahol több mint 22 millió látogatót nyűgözött le.

A szakemberek szerint Claude azért is vált ikonná, mert ritkasága miatt a természetben hátrányos helyzetben lett volna, San Franciscóban azonban szeretetet és megbecsülést kapott.

Rest in peace to a San Francisco legend, Claude the albino alligator 🐊🤍 pic.twitter.com/ZqT6VURCgW — The San Francisco Standard (@sfstandard) December 2, 2025

Az aligátor, aki balettcipőt lopott

Claude egyik legismertebb története egy 12 éves kislány balettcipőjéhez kötődik, amelyet az aligátor lenyelt.

A cipő eltávolítása komoly állatorvosi beavatkozást igényelt: altatás, speciális eszközök és több szakember összehangolt munkája kellett a sikerhez.

A műtét végül sikerrel zárult, Claude pedig tovább élvezhette nyugodt, „laza” aligátoréletét.

Mit jelentett Claude az embereknek?

Az akadémia szerint az albínó aligátor több generáció számára mutatta meg, hogyan lehet kapcsolatot teremteni a természettel és a tudománnyal. Halála óta ezrek küldtek leveleket, rajzokat és üzeneteket, amelyekben azt írták: Claude gyerekkoruk része volt, és megtanította őket arra, hogy a különbözőség érték.