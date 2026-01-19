Nagy kapás a javából! Ritka albínó harcsa akadt egy szerencsés horgász botjára

A rendkívüli albínó harcsa a Dráva viroviticai szakaszán akadt horogra, Horvátország területén. A ritka esetről a horvát sajtó számolt be, a hírt magyar oldalak is átvették, köztük a BAMA.hu is.

Különleges halat, egy albínó harcsát fogott egy horgász Horvátországban (illusztráció) Fotó: Laura Stanley/pexels

Ritka albínó harcsa akadt horogra

Az albínó harcsák előfordulása rendkívül ritka, ezért minden ilyen fogás különlegesnek számít. A most kifogott hal körülbelül két kilogrammos volt, teljesen fehér színe pedig azonnal elárulta, hogy nem mindennapi példányról van szó. A fehér harcsa műcsalira kapott rá, ami tovább növeli a történet érdekességét.

A horgász elmondása szerint ilyen különleges halat az ember legfeljebb egyszer lát életében. Bár tapasztalt pecásnak számít, az albínó harcsa látványa őt is meglepte.

Az ilyen genetikai eltérés miatt az albínó harcsák kiemelt figyelmet kapnak a halászati és természetvédelmi körökben is.

A rendkívül értékes albínó harcsa esetében a fogás nem ért véget a partra emeléssel. A halat lefotózták, majd visszaengedték a Drávába, hogy tovább élhessen természetes élőhelyén. Az albínó harcsák előfordulása annyira ritka, hogy a visszaengedés bevett és elfogadott gyakorlat.

