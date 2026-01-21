Alcatraz – Szökésről ismert sziget, ahol most betörés történt

A Golden Gate Nemzeti Rekreációs Terület szóvivője szerint ez az első alkalom, hogy prérifarkast láttak Alcatraz szigetén. Egy turista videóra is vette az állatot, amely a hideg vízből kimerülten mászott fel a sziklákra. A felvételen jól látszott, hogy reszket, és alig tud talpon maradni. A szemtanúk azonnal értesítették a parkőrséget, ám mire a szakemberek kiérkeztek, a váratlan vendég már eltűnt – számol be a New York Post.

Az Alcatraz-sziget látképe

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Prérifarkas Alcatraz szigetén

Egyelőre rejtély, honnan úszhatott ide a prérifarkas. A legközelebbi szárazföld, San Francisco partja nagyjából két kilométerre található az Alcatraz börtönszigettől, a köztük lévő víz pedig erős áramlatokkal és hideg hőmérséklettel nehezíti az átjutást. Egy hajóskapitány szerint aznap különösen kedvezőtlenek voltak a körülmények, így szinte csoda, hogy az állat egyáltalán partra tudott jutni.

Prérifarkas úszott ki az Alcatraz szigetére

Fotó: KPIX | CBS NEWS BAY AREA / Youtube / Képkivágás

A szakértők feltételezik, hogy a prérifarkas valamilyen zsákmányt üldözhetett, és véletlenül sodródhatott a sziget irányába. Hogy végül sikerült-e visszajutnia a szárazföldre, vagy máshol kötött ki, továbbra sem tudni.

Egy biztos:

Alcatraz története számos legendát ismer a szökési kísérletekről – ám ilyen furcsa „betörésre” eddig még soha nem volt példa.

Az egykor maximális biztonságú börtönnek otthont adó Alcatraz-szigeten töltötte büntetését Al Capone és Machine Gun Kelly is.