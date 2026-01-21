Hírlevél
prérifarkas

Alcatraz – Szökésről ismert sziget, ahol most betörés történt

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Igazi meglepetés érte az Alcatraz börtönsziget látogatóit vasárnap, amikor egy prérifarkas bukkant fel a sziklás parton. A turisták és a dolgozók döbbenten figyelték, ahogy az állat partra evickél – senki sem értette, hogyan juthatott el a híres szigetre. A nem mindennapi eset azonnal beszédtémává vált az egykori fegyintézetként ismert Alcatraz területén.
prérifarkasAlcatrazbörtönsziget

A Golden Gate Nemzeti Rekreációs Terület szóvivője szerint ez az első alkalom, hogy prérifarkast láttak Alcatraz szigetén. Egy turista videóra is vette az állatot, amely a hideg vízből kimerülten mászott fel a sziklákra. A felvételen jól látszott, hogy reszket, és alig tud talpon maradni. A szemtanúk azonnal értesítették a parkőrséget, ám mire a szakemberek kiérkeztek, a váratlan vendég már eltűnt – számol be a New York Post.

SAN FRANCISCO, CA - NOVEMBER 17: A view of Alcatraz Island during a rainy weather as seen from Treasure Island in San Francisco, California, United States on November 17, 2025. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Az Alcatraz-sziget látképe
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Prérifarkas Alcatraz szigetén

Egyelőre rejtély, honnan úszhatott ide a prérifarkas. A legközelebbi szárazföld, San Francisco partja nagyjából két kilométerre található az Alcatraz börtönszigettől, a köztük lévő víz pedig erős áramlatokkal és hideg hőmérséklettel nehezíti az átjutást. Egy hajóskapitány szerint aznap különösen kedvezőtlenek voltak a körülmények, így szinte csoda, hogy az állat egyáltalán partra tudott jutni.

prérifarkas, Alcatraz
Prérifarkas úszott ki az Alcatraz szigetére
Fotó: KPIX | CBS NEWS BAY AREA / Youtube / Képkivágás

A szakértők feltételezik, hogy a prérifarkas valamilyen zsákmányt üldözhetett, és véletlenül sodródhatott a sziget irányába. Hogy végül sikerült-e visszajutnia a szárazföldre, vagy máshol kötött ki, továbbra sem tudni.

Egy biztos: 

Alcatraz története számos legendát ismer a szökési kísérletekről – ám ilyen furcsa „betörésre” eddig még soha nem volt példa.

