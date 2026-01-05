Nem hittek a szemüknek: aligátor jelent meg a kerti medencében – videó

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy floridai család rendkívüli helyzettel szembesült december végén, amikor otthonuk környezetében váratlan vendéget fedeztek fel. Az aligátor a hajnali órákban jelent meg a hátsó udvarban, ezért a ház lakói azonnal szakemberek segítségét kérték.
Egy aligátor miatt kellett szakemberek segítségét kérnie egy családnak az Egyesült Államokban. A hüllő december 30-án, a hajnali órákban bukkant fel egy lakóház hátsó udvarában.

aligátor
Az aligátor eltávolításához szakértők segítségére volt szükség - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Aligátor miatt hívtak szakembereket egy floridai városban

A beszámolók szerint az állat egy kerti medencében tartózkodott, amikor a család észrevette. Az eset a floridai Naples városában történt.

A helyzet kezelése érdekében a ház lakói szakembereket hívtak, akik gondoskodtak az aligátor eltávolításáról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Ez az aligátor senkinek sem adott elsőbbséget

Végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.
 

 

