Nem hittek a szemüknek: aligátor jelent meg a kerti medencében – videó

Egy floridai család rendkívüli helyzettel szembesült december végén, amikor otthonuk környezetében váratlan vendéget fedeztek fel. Az aligátor a hajnali órákban jelent meg a hátsó udvarban, ezért a ház lakói azonnal szakemberek segítségét kérték.
Egy aligátor miatt kellett szakemberek segítségét kérnie egy családnak az Egyesült Államokban. A hüllő december 30-án, a hajnali órákban bukkant fel egy lakóház hátsó udvarában.
Aligátor miatt hívtak szakembereket egy floridai városban
A beszámolók szerint az állat egy kerti medencében tartózkodott, amikor a család észrevette. Az eset a floridai Naples városában történt.
Ez az aligátor senkinek sem adott elsőbbséget
Végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.
A helyzet kezelése érdekében a ház lakói szakembereket hívtak, akik gondoskodtak az aligátor eltávolításáról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.