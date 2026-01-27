Rendszeresen iszik? Akkor ez a rák nagyobb eséllyel fog kialakulni

A vizsgálat több mint 88 ezer felnőttet követett nyomon közel egy évtizeden keresztül. A résztvevők fiatal felnőttkoruktól számoltak be alkoholfogyasztási szokásaikról, a kutatók pedig azt figyelték, hogyan alakul a vastagbélrák és a végbélrák előfordulása – írja az ABC.

Az alkoholfogyasztás hosszú távon jelentősen növelheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Az eredmények szerint az alkoholfogyasztás mértéke és időtartama kulcsszerepet játszik:

a heti 14 ital feletti fogyasztás 25%-kal növelte a vastagbélrák kockázatát

a végbélrák esélye közel megduplázódott

akik életük minden szakaszában túllépték az ajánlott határértéket, 91%-kal nagyobb kockázatnak voltak kitéve

Miért veszélyes a tartós alkoholfogyasztás?

Az alkoholfogyasztás során a vastagbél és a végbél nyálkahártyája folyamatos károsodásnak van kitéve.

A sejtek regenerációja romlik, miközben a gyulladásos folyamatok felerősödnek — ez ideális környezetet teremt a vastagbélrák kialakulásához.

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy akik abbahagyták az alkoholfogyasztást, náluk csökkent a rákmegelőző elváltozások megjelenésének esélye.

Egyre fiatalabbakat érint a vastagbélrák

A szakemberek szerint különösen aggasztó, hogy a vastagbélrák és a végbélrák egyre gyakrabban jelenik meg fiatalabb korosztályban is. Sokan még mindig nem veszik komolyan a tüneteket, mert időskori betegségnek tartják.

Pedig a vastagbélrák azon kevés daganattípus közé tartozik, amely szűréssel megelőzhető vagy korai stádiumban gyógyítható.

Mikor kell kivizsgálás?

Ha az alkoholfogyasztás hosszú éveken át jelen volt az életedben, és az alábbi tünetek közül bármelyiket tapasztalod, nem érdemes halogatni:

véres széklet

tartós székletváltozás

hasi fájdalom

indokolatlan fogyás

Akár már a 30-as években is indokolt lehet a kivizsgálás, ha a kockázati tényezők fennállnak.

Kiderült, hogy mi miatt fogyasztanak ennyi alkoholt Magyarországon

Magyarországon a koronavírus-járvány rávilágított arra, hogy bizonyos társadalmi csoportokban jelentősen többet ittak. Nagyobb eséllyel növelték alkoholfogyasztásukat a növekvő anyagi gondokkal küzdők, az idősek, a nők, a kisgyermeket nevelők és a vezetők – derül ki egy most megjelent magyar kutatásból. Azok, akik számára fontos a státusz és a befolyás, szintén nagyobb valószínűséggel ittak többet a válság alatt.