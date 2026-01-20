Közel két tucat embert ölt meg egy felbőszült elefántbika Indiában

Ahogy már korábban az Origo megírta, eszeveszett öldöklésbe kezdett egy elefánt Indiában. Az első halálos támadás újév napján történt a Nyugat-Singhbhum kerületben található Bandijhari faluban, ahol az elefánt megölt egy 35 éves férfit. Néhány nappal később a közeli Sowan városában az állat egyetlen éjszaka alatt ugyanazon család öt tagjával végzett. Másnap Babaria településen további öt ember, köztük egy házaspár és két gyermekük esett áldozatul. Az erdészeti hatóságok szerint az elefánt főként éjszaka mozgott, naponta akár 40 kilométert is megtéve, ami rendkívül megnehezítette a befogását. Többször próbálták nyugtatólövedékekkel elkábítani, ám az akciók rendre kudarcba fulladtak, mivel az állat gyorsan mozgott a sűrű erdőben, és egyre agresszívebbé vált - írja a NY Post.

Az állat úgynevezett musth állapotban van . Ilyenkor az állatok különösen agresszívvé, kiszámíthatatlanná válnak. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az állatot még mindig keresik

A szakértők úgy vélik, az elefánt úgynevezett "musth" állapotban van. Ez a hím elefántokra jellemző természetes, ám rendkívül veszélyes hormonális periódus, amelyet megemelkedett tesztoszteronszint kísér.

Ilyenkor az állatok különösen agresszívvé, kiszámíthatatlanná válnak, és előzetes figyelmeztetés nélkül támadhatnak.

A musth hetekig, sőt akár hónapokig is eltarthat. A legsúlyosabban érintett falvakban az alkonyat pánikot váltott ki: sokan nem mertek a házukban aludni, inkább fákra másztak vagy a háztetőkön töltötték az éjszakát, figyelve a közeledő léptek zaját vagy az omladozó falak hangját.

A hatóságok több mint 300 erdészeti és vadvédelmi dolgozót vetettek be a keresésre.

A műveletekben nyomkövető csapatok, drónok és nyugtatóegységek is részt vettek, ám az elefántot egyelőre nem sikerült elfogni. A mentési akciókat többször is le kellett állítani, attól tartva, hogy az állat a falvak közelében összegyűlt tömegekre támadhat. A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet az Indiában egyre súlyosbodó ember–elefánt konfliktusra. Az erdők zsugorodása és a gyors ütemű fejlesztések miatt az elefántok élőhelye folyamatosan csökken, így egyre gyakrabban kényszerülnek emberi települések közelébe. Kormányzati adatok szerint Indiában évente mintegy 500 ember hal meg elefánttámadások következtében. 2020 és 2024 között pedig 2011 elefánt pusztult el emberi eredetű okok miatt, ami 37 százalékos növekedést jelent az előző ötéves időszakhoz képest. Az Origo korábban arról írt, hogy csak a szerencse mentette meg őket a feldühödött elefánt tombolásától.