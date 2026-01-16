Ebben az állatkertben az állatok is kapnak jégkrémet – videó

Jégkrém az állatkerti állatoknak – ezzel a szokatlan, de hatékony módszerrel segíti lakóit a Rio de Janeiró-i állatkert a rendkívüli nyári hőség idején. A brazil nagyvárosban napokon át extrém hőmérsékleteket mértek, ami nemcsak az embereket, hanem az állatokat is komoly kihívás elé állítja – írja az AP News.

A riói állatkertben a tavalyi hőségben is kaptak jégkrémet az állatok – Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Jégkrém az állatkerti állatoknak a perzselő riói hőségben

A BioParque állatkert kedden jaguárokat, majmokat és más állatokat is fagyasztott eledelekkel kínált. Minden faj számára külön jeges étrendet készítettek: egyesek fagyasztott gyümölcsöt, mások – például a ragadozók – fagyasztott vért vagy darált húsból készült jégfalatokat kaptak. A látogatók láthatták, ahogy a majmok görögdinnyés jégkrémet nyalogattak, miközben egy jaguár a víztartályban úszó tálcáról próbálta „kifogni” a fagyott csirkés falatokat.

Az állatkert biológusa szerint ez nemcsak hűsít, hanem a folyadékbevitelben is segít.

Az állatkert hangsúlyozta, hogy a jégkrém a mindennapi gondozás része a nagy hőség idején. Tavaly is alkalmazták, amikor Brazília délkeleti részét hőhullám sújtotta. Rio de Janeiróban a hőmérséklet 40 Celsius-fok fölé emelkedett, a városvezetés pedig hőségriadót rendelt el.

