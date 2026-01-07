Dobjon el mindent, a jégen trappoló oroszlánokat semmi sem übereli – videó

A londoni állatkert kifutójában egy befagyott tó okozott meglepetést a nagymacskáknak. Az állatkerti oroszlánok kíváncsian fedezték fel az új és számukra (eddig) szokatlan környezetet.

Állatkerti oroszlánok először találkoznak a jéggel (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Videó az állatkerti oroszlánokról

A videót a London Zoo tette közzé hivatalos TikTok-csatornáján, ahol rövid idő alatt nagy figyelmet kapott. A felvétel ritka bepillantást enged az állatkerti oroszlánok mindennapjaiba, és megmutatja, hogyan reagálnak egy számukra teljesen új természeti jelenségre.

Az oroszlánok reakciója a jégre sok nézőt megmosolyogtatott. A nagymacskák egyszerre voltak óvatosak és kíváncsiak, miközben próbálták megérteni, mi történt a kifutójuk tavával.

A gondozók szerint az ilyen szokatlan helyzetek mentálisan is stimulálják az állatokat, és hozzájárulnak jólétükhöz az állatkertben.

Ezt az oroszlános videót senki nem bírja nevetés nélkül végignézni

Egy oroszlán „kínos” pillanatáról készült videó terjed az interneten: a sétáló nagyvad egyik pillanatról a másikra a vízben találja magát – és láthatóan nem erre számított.

Oroszlánt sétáltatva üzent Tyson Furynak a merényletet is túlélő világbajnok sztár

Mahmoud Charr sztárbokszoló hihetetlenül bizarr módon, egy oroszlánt sétáltatva hívta ki Tyson Furyt egy videóban.