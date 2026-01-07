Dobjon el mindent, a jégen trappoló oroszlánokat semmi sem übereli – videó

Hírlevél
Ritkán látható, különleges pillanatot örökítettek meg Londonban. Az állatkerti oroszlán számára ismeretlen élmény volt a jéggel való találkozás. A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában.
A londoni állatkert kifutójában egy befagyott tó okozott meglepetést a nagymacskáknak. Az állatkerti oroszlánok kíváncsian fedezték fel az új és számukra (eddig) szokatlan környezetet.

oroszlán, állatkerti oroszlán
Állatkerti oroszlánok először találkoznak a jéggel (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Videó az állatkerti oroszlánokról

A videót a London Zoo tette közzé hivatalos TikTok-csatornáján, ahol rövid idő alatt nagy figyelmet kapott. A felvétel ritka bepillantást enged az állatkerti oroszlánok mindennapjaiba, és megmutatja, hogyan reagálnak egy számukra teljesen új természeti jelenségre.

@gbnews

Watch the adorable moment two lions at London Zoo discover a lake in their enclosure is frozen. Zookeepers told GB News they believe this is the first time the big cats had encountered ice. #Lions #LondonZoo #BigCats #Zoo #GBNews

♬ original sound - GB News - GB News

Az oroszlánok reakciója a jégre sok nézőt megmosolyogtatott. A nagymacskák egyszerre voltak óvatosak és kíváncsiak, miközben próbálták megérteni, mi történt a kifutójuk tavával.

A gondozók szerint az ilyen szokatlan helyzetek mentálisan is stimulálják az állatokat, és hozzájárulnak jólétükhöz az állatkertben.

