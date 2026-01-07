Sokkoló állatkínzás: két kutyát kötött autója mögé egy férfi a belvárosban – videó

Megrázó jeleneteknek voltak tanúi vasárnap este hat óra körül a New York-i Queens városrészben élők, amikor egy állatkínzó férfi autója mögé kötve két kutyát vonszolt végig az utcán. Az esetről készült videó gyorsan elterjedt, és óriási felháborodást váltott ki. A hatóságok szerint a 68 éves Dan Bujor egy piros Volkswagen Passat hátuljához kötötte a kutyákat, egy Marzipan nevű, körülbelül kétéves német juhászt és egy Nougat nevű, 2–4 éves pitbullt, majd áthajtott velük Long Island City utcáin - írja a NYpost.

A rendőrök letartóztatták az állatkínzót. A kép illusztráció. Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Az állatkínzó férfit előállították

A felvétel tanúsága szerint az állatok kétségbeesetten próbáltak lépést tartani az autóval a 11. utca és a 43. sugárút környékén. A videón egy feldúlt szemtanú hangja is hallható, aki döbbenten kiabálva kérdezi, mit művelnek a kutyákkal. A járókelők azonnal értesítették a rendőrséget. A hatóságok közlése szerint Nougat egy ponton leszakadt az autóról, ezt követően a sofőr állítólag megállt, a kutyákat betette a járműbe, majd elhajtott a helyszínről.

A rendőrség rövid időn belül elfogta Bujort, a kutyákat pedig a manhattani ASPCA állatvédő szervezethez szállították kivizsgálásra és kezelésre.

Heartbreaking animal cruelty unfolded in Queens, NYC, when a 68 year old driver was caught dragging two dogs tied to the back of his car through traffic near the Pulaski Bridge in Long Island City.



Quick acting bystanders stepped in, stopped the vehicle, and freed the terrified… pic.twitter.com/Zeh3IigBs0 — The Kind Joe (@TheKindJoe) January 6, 2026

Az orvosi jelentések szerint Marzipan dobhártya-repedést szenvedett, míg Nougatnak a mancspárnái sérültek meg, a lábujjai között bőrgyulladást, valamint emésztési problémákat állapítottak meg.

Dan Bujor ellen több pontban emeltek vádat, köztük állatkínzás, az állatok megfelelő ellátásának elmulasztása és engedély nélküli vezetés miatt.

A férfi ártatlannak vallotta magát, és óvadék nélkül szabadlábra helyezték. Legközelebb március 5-én kell bíróság elé állnia, ahol akár egy év szabadságvesztés is várhat rá, amennyiben bűnösnek találják. Melinda Katz, Queens kerületi ügyésze közleményében megköszönte a szemtanúk gyors fellépését és a rendőrség hatékony intézkedését. Az ASPCA humánus bűnüldözésért felelős alelnöke, Howard Lawrence hangsúlyozta:

az eset fájdalmasan emlékeztet arra, hogy New Yorkban továbbra is súlyos problémát jelent az állatkínzás.

Elmondása szerint az ASPCA az elmúlt két hétben közel húsz állatot vett gondozásba feltételezett kegyetlenségi ügyekből. Az állatvédők szerint a legfontosabb most az, hogy a két kutya túlélte a történteket, és biztonságban, szakértői ellátás mellett gyógyulhat tovább. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint nyüszítés és csaholás árulta el a durva állatkínzást az osztrák-magyar határon.