Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Görög futballszurkolók vesztették életüket a túlzsúfolt mikrobuszban – videón a tragédia

Felejtse el a citromot, ez a titkos fegyver azonnal helyreteszi az emésztést

Az emésztés állapota nemcsak a közérzetünket, hanem a hosszú távú egészségünket is alapvetően befolyásolja. Az almaecet évek óta megosztja a szakértőket és a fogyasztókat, most azonban egyre több érv szól amellett, hogy miért lehet hatékonyabb a bélrendszer támogatásában, mint a sokak által kedvelt citromos víz.
A bélrendszer egészsége alapvető szerepet játszik a szervezet megfelelő működésében. A szakértők szerint a belekben élő baktériumok egyensúlya csökkentheti több súlyos betegség, köztük a szívbetegség, a stroke, a rák és az Alzheimer-kór kockázatát is. Az emésztés segítéséért sokan a citromos vízre esküsznek, pedig az almaecet bizonyítottan többet ér, ha okosan fogyasztjuk – írja az Independent.

Az almaecet jótékony hatással lehet a bélflórára és az emésztésre, de fontos tudni, hogyan és mikor érdemes fogyasztani a biztonságos hatás érdekében.
Az almaecet és a citromos víz régóta népszerű természetes megoldás az emésztés támogatására, azonban az almaecet több szempontból bizonyítottan hatékonyabb. Ennek az az oka, hogy az almaecet olyan probiotikumokat tartalmaz, amelyek segítik a jó és rossz baktériumok megfelelő arányának fenntartását a bélrendszerben. 

Számos jótékony hatása van az almaecetnek

Az almaecet antibakteriális hatású, javítja a bélflórát, és ezáltal közvetve a sejtek egészségére is pozitívan hat. Mivel erősen savas, mindig hígítani kell: naponta legfeljebb egy evőkanál ajánlott, körülbelül 2,5 dl vízben elkeverve. 

A fogyasztás időpontja rugalmas, de étkezés előtt segíthet a vércukorszint csökkentésében, míg étkezés közben vagy után kíméletesebb lehet a gyomor számára. 

Az egészségtudatos táplálkozás világában egyre többet hallani a „fibermaxxing”, vagyis a rostmaximalizálás kifejezést, amely nem csupán egy múló hóbort, hanem tudományosan megalapozott módszer lehet a hosszú élethez. A mindennapi étkezéseink során a rostbevitel gyakran háttérbe szorul a fehérjék és a szénhidrátok számolgatása mellett, pedig a legújabb kutatások szerint ez a tápanyagcsoport kulcsfontosságú szerepet játszik az egészségünk megőrzésében.

A bélrendszer egészsége nemcsak az emésztést befolyásolja, hanem hatással van az immunrendszer működésére, a hormonháztartásra és a gyulladások kialakulására is. A bélflóra és a bélmikrobiom egyensúlya könnyen felborulhat, ha rendszeresen fogyasztunk egészségtelen, feldolgozott élelmiszereket, cukros üdítőket vagy alkoholt.

 

