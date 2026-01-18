Veszélyesebb, mint hinnénk – éveket vehet el az életünkből egy hétköznapi rossz szokás

Az alváshiány nemcsak a közérzetünket rontja, hanem – egy friss amerikai kutatás szerint – akár éveket is elvehet az életünkből. A tudósok azt vizsgálták, mi történik ha keveset alszunk, és az eredmények még őket is meglepték. Kiderült: az alvás hiánya erősebben összefügg a várható élettartammal, mint sok más életmódbeli tényező – számol be a ScienceDaily.

Az alváshiány komolyan befolyásolja az élettartamot – Fotó: Unsplash

Miért kulcskérdés az alváshiány?

Az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem kutatói az Egyesült Államok több ezer megyéjének adatait elemezték, és a lakosság alvási szokásait vetették össze a várható élettartammal. Az alváshiány minden évben és szinte minden államban egyértelműen együtt járt a rövidebb élettel. Az összefüggés erősebb volt, mint az étrend, a testmozgás vagy a társas elszigeteltség hatása. Amikor az életmódbeli tényezőket rangsorolták, az alváshiány szinte minden mást megelőzött. Egyedül a dohányzás bizonyult nagyobb kockázati tényezőnek. A szakértők maguk sem számítottak arra, hogy a kevés alvás ilyen erős előrejelzője lesz a várható élettartamnak.

Mit jelent pontosan az „elég alvás”?

A kutatók a járványügyi hatóságok meghatározását használták: elegendő alvásnak az éjszakánként legalább hét óra számít. Aki rendszeresen ennél kevesebbet alszik, annál nagyobb eséllyel rövidül meg az élettartam. Ez összhangban van a nemzetközi alváskutatási ajánlásokkal is.

Mi történik, ha keveset alszunk hosszú távon?

Bár a tanulmány nem vizsgálta az ok-okozati biológiai folyamatokat, a kutatók szerint az alváshiány komolyan hat a szív- és érrendszerre, az immunrendszer működésére és az agy teljesítményére. Ezek együtt magyarázhatják, miért élnek rövidebb ideig azok, akik rendszeresen kialvatlanok. A szakértők szerint az alvást legalább annyira prioritásként kellene kezelni, mint az egészséges étkezést vagy a mozgást. Az alváshiány nem olyasmi, amit egyszerűen „hétvégén be lehet pótolni”. Egy jó éjszakai alvás nemcsak azt határozza meg, hogyan érezzük magunkat másnap – hanem azt is, mennyi ideig élünk.

