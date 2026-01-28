Ezt kockáztatják azok, akik rendszeresen későn fekszenek le

Egy friss kutatás szerint az alvási szokásaink nemcsak a közérzetünkre, hanem a szívünk egészségére is komoly hatással lehetnek. Az esti típusú, úgynevezett éjszakai baglyok körében magasabb arányban fordult elő szívroham és stroke, mint a reggeli vagy köztes típusúaknál. A vizsgálat több mint 320 ezer felnőtt adatait elemezte, és részletes képet adott arról, milyen kockázatokkal járhat a késői lefekvés – írja az ABC News.

Az alvási szokásaink komoly hatással vannak a szívünk egészségére – Fotó: Unsplash

Mi az összefüggés az alvási szokások és a szív egészsége közt?

A kutatók az Amerikai Szívgyógyászati Társaság Life’s Essential 8 pontszáma alapján mérték fel a résztvevők állapotát, amely az étrendet, a mozgást, az alvás hosszát, a dohányzást, valamint többek között a vérnyomást és a vércukorszintet is figyelembe veszi.

Az esti típusú emberek 79 százalékkal nagyobb eséllyel kaptak rossz összpontszámot, és náluk 16 százalékkal magasabb volt a szívroham és a stroke kockázata.

A szakértők szerint ennek döntő része nem pusztán az alvás időpontjából, hanem más életmódbeli tényezőkből is fakadt.

Mi állhat a magasabb kockázat mögött?

A legerősebb hatást a nikotinhasználat mutatta, amely a többletkockázat több mint harmadát magyarázta. A rövidebb alvásidő, a magas vércukorszint, valamint a testsúly és az étrend szintén jelentős szerepet játszott. A nőknél az esti életmód kedvezőtlen hatásai erősebben jelentkeztek, amit a kutatók részben a mindennapi terhek és családi kötelezettségek miatti fokozott stresszel hoztak összefüggésbe.

Mit tehetnek az éjszakai baglyok a szívük védelméért?

A szakemberek szerint a megelőzés kulcsa a kisebb, de következetes változtatásokban rejlik. A dohányzás elhagyása mellett fontos az egyenletes alvásritmus, vagyis hogy minden nap nagyjából azonos időben feküdjünk le.

Emellett a rendszeres mozgás, az egészségesebb étrend és akár egy rövid napi séta is hozzájárulhat ahhoz, hogy a későn kelők is csökkentsék a szív- és érrendszeri kockázataikat.

