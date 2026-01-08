Hírlevél
alzheimer kór

Ezt sosem gondolta volna, csupán ennyi idős a világ legfiatalabb Alzheimer-betege

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy kínai klinikán minden eddiginél fiatalabb betegnél, mindössze 19 éves fiúban mutatták ki a halálos betegséget. Az Alzheimer-kórt hagyományosan idősebb korhoz kötjük, de az összes diagnosztizált eset akár 10 százaléka is lehet korai kezdetű, azaz 65 év alatti beteg.
Szörnyű hírt osztott meg egy tudományos hírportál, egy kínai memóriaklinikán minden eddiginél fiatalabb betegnél, egy 19 éves fiúnál állapították meg az Alzheimer-kórt, ami alapjaiban kérdőjelezi meg azt a széles körben elterjedt nézetet, hogy a betegség kizárólag az időskorhoz kötődik.

Brain disorders, conceptual illustration. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP), Alzheimer-kór
Az Alzheimer-kór kialakulása összetett folyamat
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az eset különösen meglepő, mert a fiatalembernél nem találtak ismert genetikai mutációt, amely magyarázatot adna az extrém korai kezdetre. A fiú már 17 éves korában memóriaproblémákat tapasztalt: egyre nehezebben idézte fel a közelmúlt eseményeit, gyakran elhagyta a tárgyait, és végül tanulmányait sem tudta befejezni – írja a Science Alter.

Az Alzheimer-kórt általában idősebbeknél diagnosztizálják

Az orvosi vizsgálatok során a fiatalembernél az agyi képalkotás memóriáért felelős hippokampusz zsugorodását mutatta ki, míg az agy-gerincvelői folyadékban az Alzheimer-kórra jellemző biomarkereket azonosítottak. Az Alzheimer-kórt általában idősebb felnőtteknél diagnosztizálják, ugyanakkor az esetek mintegy 10 százaléka 65 év alatt jelentkezik. 

A nagyon fiatal betegeknél szinte mindig örökletes, úgynevezett familiáris formáról van szó – azonban ebben az esetben sem családi előzmény, sem genetikai magyarázat nem volt kimutatható.

A kutatók szerint ez az egyedülálló eset arra utal, hogy az Alzheimer-kór kialakulása összetettebb folyamat lehet, mint ahogyan azt eddig gondolták. Az ilyen rendkívül korai diagnózisok tanulmányozása új irányokat nyithat a betegség megértésében, és hosszú távon hozzájárulhat a hatékonyabb kezelések és megelőzési stratégiák kidolgozásához.

Az Alzheimer-kór korábbi felismerését és lassítását segítheti egy új kutatás, amely az agy cukoranyagcseréjét vizsgálja. A munkát Travis Gibbons biológus vezeti, az Alzheimer Társaság támogatásával. Lényeges, hogy az Alzheimer-kórt korán felismerjék, mert akkor még hatásosabban kezelhető.

Az Alzheimer-kór hátterében álló titokzatos sejtkapcsolatok nyomára bukkantak a Johns Hopkins Egyetem kutatói.

 

