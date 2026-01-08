Ezt sosem gondolta volna, csupán ennyi idős a világ legfiatalabb Alzheimer-betege

Szörnyű hírt osztott meg egy tudományos hírportál, egy kínai memóriaklinikán minden eddiginél fiatalabb betegnél, egy 19 éves fiúnál állapították meg az Alzheimer-kórt, ami alapjaiban kérdőjelezi meg azt a széles körben elterjedt nézetet, hogy a betegség kizárólag az időskorhoz kötődik.

Az Alzheimer-kór kialakulása összetett folyamat

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az eset különösen meglepő, mert a fiatalembernél nem találtak ismert genetikai mutációt, amely magyarázatot adna az extrém korai kezdetre. A fiú már 17 éves korában memóriaproblémákat tapasztalt: egyre nehezebben idézte fel a közelmúlt eseményeit, gyakran elhagyta a tárgyait, és végül tanulmányait sem tudta befejezni – írja a Science Alter.

Az Alzheimer-kórt általában idősebbeknél diagnosztizálják

Az orvosi vizsgálatok során a fiatalembernél az agyi képalkotás memóriáért felelős hippokampusz zsugorodását mutatta ki, míg az agy-gerincvelői folyadékban az Alzheimer-kórra jellemző biomarkereket azonosítottak. Az Alzheimer-kórt általában idősebb felnőtteknél diagnosztizálják, ugyanakkor az esetek mintegy 10 százaléka 65 év alatt jelentkezik.

A nagyon fiatal betegeknél szinte mindig örökletes, úgynevezett familiáris formáról van szó – azonban ebben az esetben sem családi előzmény, sem genetikai magyarázat nem volt kimutatható.

A kutatók szerint ez az egyedülálló eset arra utal, hogy az Alzheimer-kór kialakulása összetettebb folyamat lehet, mint ahogyan azt eddig gondolták. Az ilyen rendkívül korai diagnózisok tanulmányozása új irányokat nyithat a betegség megértésében, és hosszú távon hozzájárulhat a hatékonyabb kezelések és megelőzési stratégiák kidolgozásához.

