Ezt tegye az Alzheimer ellen – már napi pár perc is számít

A tudományos vizsgálatok szerint a mérsékelt fizikai aktivitás közvetlen hatással van az agyműködésre. Az Alzheimer-kór megelőzése és a kognitív hanyatlás lassítása szempontjából a rendszeres séta különösen ígéretes módszernek tűnik – olvasható a The Independent oldalán megjelent cikkben.
Az Alzheimer-kór megelőzése: napi séta csodákra képes
A kutatások alapján napi 3–7 ezer lépés már érezhetően támogatja az agy egészségét. Azoknál, akik rendszeresen sétálnak, lassabban jelentkezik a szellemi hanyatlás, és csökken a demencia kockázata, különösen az idősebb korosztályban.
Hogyan hat a séta az agy egészségére?
A szakértők szerint minél magasabb a napi lépésszám, annál erősebb a védőhatás. A kognitív hanyatlás lassabban alakul ki, és a memória romlása is később válhat észlelhetővé.
Mi történik az agyban mozgás közben?
A rendszeres, mérsékelt mozgás serkenti az agyi vérkeringést, erősíti az idegsejtek közötti kapcsolatokat, és elősegíti az új idegsejtek képződését. A séta hatása az agyra ezért összetett: egyszerre támogatja a koncentrációt és a hosszú távú szellemi teljesítményt.
A rendszeres séta és kognitív teljesítmény közötti kapcsolat különösen akkor erős, ha séta közben szellemi aktivitás is jelen van, például beszélgetés, gondolkodás vagy számolás. Ez tovább fokozza az idegrendszeri alkalmazkodást.
Mit jelent ez az Alzheimer-kór szempontjából?
A kutatások szerint a mozgás szerepe az Alzheimer-kór megelőzésében nem elhanyagolható. A rendszeres séta lassíthatja az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó kognitív hanyatlást, és egyes esetekben évekkel is kitolhatja a tünetek megjelenését.
Fontos hangsúlyozni: a séta nem csodaszer, és nem gyógyítja a betegséget. Ugyanakkor a demencia megelőzése természetes módszerekkel részben megvalósítható, különösen azoknál, akik már veszélyeztetettek.
A szakértők szerint a módszer különösen hasznos lehet idősebbeknél, enyhe memóriazavarral élőknél, illetve azoknál, akiknél családi érintettség miatt nagyobb a kockázat. Az enyhe memóriazavar lassítása és az időskori egészség megőrzése szempontjából a séta egyszerű, mégis hatékony eszköz.
A napi lépésszám hatása az agyműködésre egyértelműen pozitív, különösen akkor, ha a mozgás rendszeressé válik, és az életmód részévé épül.