Ezt tegye az Alzheimer ellen – már napi pár perc is számít

A tudományos vizsgálatok szerint a mérsékelt fizikai aktivitás közvetlen hatással van az agyműködésre. Az Alzheimer-kór megelőzése és a kognitív hanyatlás lassítása szempontjából a rendszeres séta különösen ígéretes módszernek tűnik – olvasható a The Independent oldalán megjelent cikkben.

A rendszeres séta hasznos az Alzheimer-kór megelőzése érdekében (illusztráció)

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Az Alzheimer-kór megelőzése: napi séta csodákra képes

A kutatások alapján napi 3–7 ezer lépés már érezhetően támogatja az agy egészségét. Azoknál, akik rendszeresen sétálnak, lassabban jelentkezik a szellemi hanyatlás, és csökken a demencia kockázata, különösen az idősebb korosztályban.

Hogyan hat a séta az agy egészségére?

A szakértők szerint minél magasabb a napi lépésszám, annál erősebb a védőhatás. A kognitív hanyatlás lassabban alakul ki, és a memória romlása is később válhat észlelhetővé.

Mi történik az agyban mozgás közben?

A rendszeres, mérsékelt mozgás serkenti az agyi vérkeringést, erősíti az idegsejtek közötti kapcsolatokat, és elősegíti az új idegsejtek képződését. A séta hatása az agyra ezért összetett: egyszerre támogatja a koncentrációt és a hosszú távú szellemi teljesítményt.

A rendszeres séta és kognitív teljesítmény közötti kapcsolat különösen akkor erős, ha séta közben szellemi aktivitás is jelen van, például beszélgetés, gondolkodás vagy számolás. Ez tovább fokozza az idegrendszeri alkalmazkodást.

A mély alvás megóvhat az Alzheimer-kór kialakulásától (illusztráció)

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Mit jelent ez az Alzheimer-kór szempontjából?

A kutatások szerint a mozgás szerepe az Alzheimer-kór megelőzésében nem elhanyagolható. A rendszeres séta lassíthatja az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó kognitív hanyatlást, és egyes esetekben évekkel is kitolhatja a tünetek megjelenését.

Fontos hangsúlyozni: a séta nem csodaszer, és nem gyógyítja a betegséget. Ugyanakkor a demencia megelőzése természetes módszerekkel részben megvalósítható, különösen azoknál, akik már veszélyeztetettek.

A szakértők szerint a módszer különösen hasznos lehet idősebbeknél, enyhe memóriazavarral élőknél, illetve azoknál, akiknél családi érintettség miatt nagyobb a kockázat. Az enyhe memóriazavar lassítása és az időskori egészség megőrzése szempontjából a séta egyszerű, mégis hatékony eszköz.