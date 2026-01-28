Hatalmas pánik: kínos leveleket küldött ki az Amazon

A kiszivárgott e-mailt Colleen Aubrey, az Amazon Web Services egyik vezetője írta, és egy naptármeghívó részeként jutott el több munkatárshoz. Az üzenet egyértelműen utalt arra, hogy Amazon leépítés zajlik az Egyesült Államokban, Kanadában és Costa Ricában is, a vállalat „megerősítésére” hivatkozva – írja a BBC.

Amazon leépítés: egy félrement belső e-mailből derült ki az újabb globális elbocsátási hullám. Több országban érinti a dolgozókat Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Amazon leépítés – nem először csökkentenek tömegesen létszámot

A meghívó címe – „Project Dawn e-mail kiküldése” – arra utalt, hogy az elbocsátásoknak belső fedőnevük van. A meghívót rövid időn belül visszavonták, hivatalos tájékoztatás azonban ekkor még nem érkezett.

A mostani Amazon leépítés nem előzmény nélküli.

A vállalat már tavaly ősszel 14 000 munkahely megszüntetését jelentette be, iparági források szerint pedig a cél összesen mintegy 30 000 pozíció leépítése lehet.

A távozó dolgozók végkielégítést kapnak, de az újrapályázási lehetőségek száma erősen korlátozott.

A cég vezetése az elmúlt években szigorította a belső szabályokat is: kötelező lett az ötnapos irodai jelenlét, miközben minden költséget – még a céges mobilhasználatot is – szorosabban figyelnek.

Nem egyedi jelenség a techszektorban

Az Amazon leépítés csak része annak a szélesebb trendnek, amelyben a nagy technológiai cégek tömeges elbocsátásokkal reagálnak a lassuló piacra. Az elmúlt négy évben becslések szerint világszerte több mint 700 000 techdolgozó veszítette el az állását.

