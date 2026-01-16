Így még soha nem látta az Antarktiszt – döbbenetes videó

Az Antarktisz jégtakarója alatti felszínt eddig soha nem látott részletességgel feltáró térképet készítettek nemzetközi kutatók, amely új információkkal szolgálhat a kontinens jövőbeni változásairól és a globális tengerszint-emelkedésről. A szakemberek szerint az eredmények jelentősen javíthatják az éghajlati modellek pontosságát - írja a BBC.

A kutatás során műholdas megfigyeléseket és a gleccserek mozgását leíró fizikai modelleket kombinálták. Az Antarktisz felszíni jégáramlásának elemzéséből következtettek a jég alatti domborzatra, amelyről eddig csak szórványos radaros mérések álltak rendelkezésre.

A szakemberek hangsúlyozták: a jég alatti felszín formái alapvetően befolyásolják a gleccserek mozgását és visszahúzódásának ütemét. Ennek pontosabb megértése kulcsfontosságú lehet annak megítélésében, hogy az Antarktisz olvadása milyen gyorsan járulhat hozzá a világtengerek szintjének emelkedéséhez a jövőben.

