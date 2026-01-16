Így még soha nem látta az Antarktiszt – döbbenetes videó

Hírlevél
Egy nemzetközi kutatócsoport eddig soha nem látott részletességgel térképezte fel a jég alatti felszínt. Az Antarktisz rejtett domborzata kulcsszerepet játszhat az olvadás és a tengerszint-emelkedés megértésében.
Az Antarktisz jégtakarója alatti felszínt eddig soha nem látott részletességgel feltáró térképet készítettek nemzetközi kutatók, amely új információkkal szolgálhat a kontinens jövőbeni változásairól és a globális tengerszint-emelkedésről. A szakemberek szerint az eredmények jelentősen javíthatják az éghajlati modellek pontosságát - írja a BBC.

Az Antarktisz jégtakarója alatt rejtőző felszín új részletei váltak láthatóvá
Az Antarktisz jégtakarója alatt rejtőző felszín új részletei váltak láthatóvá (illusztráció)
Fotó: VWPICS / Kelvin Aitken

A kutatás során műholdas megfigyeléseket és a gleccserek mozgását leíró fizikai modelleket kombinálták. Az Antarktisz felszíni jégáramlásának elemzéséből következtettek a jég alatti domborzatra, amelyről eddig csak szórványos radaros mérések álltak rendelkezésre.

Az új módszerrel több tízezer, korábban ismeretlen dombot és gerincet azonosítottak, valamint részletesebb képet kaptak a jég alá temetett hegyvonulatokról és mély csatornákról. A kutatók egy csaknem 400 kilométer hosszú, több kilométer széles, mély bevágódást is feltérképeztek az úgynevezett Maud szubglaciális medencében.

A szakemberek hangsúlyozták: a jég alatti felszín formái alapvetően befolyásolják a gleccserek mozgását és visszahúzódásának ütemét. Ennek pontosabb megértése kulcsfontosságú lehet annak megítélésében, hogy az Antarktisz olvadása milyen gyorsan járulhat hozzá a világtengerek szintjének emelkedéséhez a jövőben.

