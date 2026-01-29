Támadást követtek el a világ egyik legfontosabb zsinagógája ellen

A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt antiszemita incidensben nem sérült meg senki, a rendőrség szerint a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak.

Gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják az antiszemita incidenst

Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi „szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek”. A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében „borzalmasnak” és „mélyen riasztónak” minősítette a cselekményt.

Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti – írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt „szinte azonnal” őrizetbe vették.

A car just drove into the side doors of 770 at Chabad Headquarters. Baruch Hashem, there are no injuries. Witnesses report the driver yelled for people to move as he drove in. It appears intentional. The synagogue has been evacuated as a precaution.



Please stay away from the… pic.twitter.com/ljsoZ0sIE7 — Yaacov Behrman (@ChabadLubavitch) January 29, 2026

Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja.

Az ABC News helyi tévéadó egyik partnere a járművet szürke Hondaként azonosította, New Jersey-i rendszámmal.

Mamdani, Tisch és Seligson külön-külön megerősítették, hogy senki sem sérült meg.

Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan”

– fejtette ki Mamdani.

Tisch szerint a rendőrség óvatosságból megerősítette a biztonsági intézkedéseket az istentiszteleti helyek környékén.

