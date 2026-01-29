Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Olvasta?

Lezárják az M1/M7-es autópálya kivezető szakaszát!

New York

Támadást követtek el a világ egyik legfontosabb zsinagógája ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Autó hajtott egy New York-i zsinagóga bejáratába szerdán, a rendőrség szerint az esetet gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják. Az antiszemita incidens elkövetőjét őrizetbe vették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
New Yorkzsinagógaincidens

A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt antiszemita incidensben nem sérült meg senki, a rendőrség szerint a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak.

Az antiszemita incidens helyszíne – Fotó: X
Az antiszemita incidens helyszíne
Fotó: X

Gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják az antiszemita incidenst

Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi „szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek”. A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében „borzalmasnak” és „mélyen riasztónak” minősítette a cselekményt.

Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti – írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt „szinte azonnal” őrizetbe vették.

Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja.

Az ABC News helyi tévéadó egyik partnere a járművet szürke Hondaként azonosította, New Jersey-i rendszámmal.

Mamdani, Tisch és Seligson külön-külön megerősítették, hogy senki sem sérült meg.

Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan”

 – fejtette ki Mamdani.

Tisch szerint a rendőrség óvatosságból megerősítette a biztonsági intézkedéseket az istentiszteleti helyek környékén.

Zsinagóga elleni támadás jóm-kipúr napján

Jóm-kipúr napján tragédiába torkollott a békés ünnep Manchesterben. A zsinagóga elleni támadás során ketten meghaltak, többen megsérültek.

A zsidók nagyobb félelemben élnek Európában, mint valaha

Egy uniós ügynökség felmérése szerint az Európában élő zsidók nagy többsége már nem érzi magát biztonságban hazájában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!