Letartóztatták a botrányfilm sztárját – kábítószerrel bukott le

Az amerikai hatóságok közlése szerint az Apocalypto 42 éves sztárját gyorshajtás miatt állították meg, azonban az igazoltatás során kiderült, hogy elfogatóparancs van ellene érvényben. A rendőrök ezt követően bilincsben vitték el, ellenállás nélkül – írja a TMZ.

Rudy Youngblood az Apocalypto főszerepében

Fotó: ICON ENTERTAINMENT INTERNATIONAL / Collection ChristopheL via AFP

Akár börtönbe is kerülhet az Apocalypto sztárja

Youngbloodot 1 és 4 gramm közötti mennyiségű tiltott szer birtoklásával gyanúsítják, ami Texasban bűntettnek számít. Amennyiben elítélik, akár 2 év szabadságvesztésre és 10 ezer dolláros pénzbüntetésre is számíthat.

A színész neve nem először kerül rendőrségi ügyekkel összefüggésbe. 2025 októberében családon belüli erőszak gyanúja miatt fogták el, korábban pedig ittas rendbontás miatt is meggyűlt már a baja a hatóságokkal. Az elmúlt években látványosan lejtmenetbe került a karrierje.

Rudy Youngblood a 2006-os Apocalypto révén vált világhírűvé, ahol a Jaguar Mancs nevű maja harcost alakította. A film hatalmas sikert aratott, és Oscar-jelölést is kapott, ugyanakkor nem sokkal megjelenése után botrányt kavart, mert brutális, történelmileg vitatott, ideológiailag kényes, és egy eleve botrányos rendező nevéhez fűződik. Azóta több kisebb költségvetésű produkcióban tűnt fel, és bár még voltak készülő projektjei, most kérdésessé vált filmes jövője.

A színész továbbra is őrizetben van, az ügyben a hatóságok folytatják a nyomozást. Egyelőre nem tudni, mikor áll bíróság elé.

