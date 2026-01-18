Megőrült a tenger: apokaliptikus krumplihullám söpört végig a parton – videó

Az apokalipszis 2026. január 13-án érkezett meg Anglia partjainál, amikor egy felborult konténer szétszakadt a nyílt vízen. Nem tűz hullott az égből, hanem sültkrumpli. Zacskóban, olajosan, könyörtelenül. Eastbourne közelében a part aranyszínben csillogott, de nem a napfény miatt: krumpli borította el a homokot, mintha a gyorséttermek titkos próféciája teljesült volna be.

Kitört az Apokalipszis: sültkrumplik szabadultak el Angliában, mikor felborult egy konténer és milliónyi krumpli sodródott a partra (A kép illusztráció, nem ezek sodródtak a partra)

Fotó: Pexels

Apokaliptikus sültkrumpli János evangélista módra

Egy elszabadult szállítmány után több ezer zacskó sültkrumpli mosta el a sussexi partvidéket. A tengeren konténerek szakadtak szét, egy felborult konténer rakománya pedig azonnal kiszolgáltatottá vált a hullámoknak, amelyek elvégezték a dolgukat. A látvány olyan volt, mintha a tenger megőrült volna – apokalipszis a parton.

'Thousands of bags of chips' wash up at East Sussex beauty spot. Photo by: Joel Bonnicihttps://t.co/7WeP6Fh5M6 pic.twitter.com/6DT0lHhIN1 — Megan (@meganbaker___) January 18, 2026

A homok aranyszínben csillogott, de nem a napfény miatt: sültkrumpli borította be mindenhol. Zacskók, szétázott krumpliszirmok, olajos szag a levegőben. Egyes helyeken térdig gázoltak a ropogós romokban, mintha egy gyorsétterem robbant volna fel a horizonton túl.

A szél cibálta a műanyagot, a hullámok újabb és újabb adagokat köptek ki magukból – többezer krumpli, sőt helyenként szinte milliónyi sült krumpli jelent meg a parton.

A parton élők csak álltak, nézték, és nem hitték el. A krumpli groteszk látványa mögött azonban ott lapult a veszély: a közelben úszkáló fókák számára a műanyag csomagolás halálos csapda lehet.

Most önkéntesek gyűjtik össze a sültkrumpliból lett tengeri hulladékot, miközben a part még mindig suttog, mint János evangélista szavai a végítéletről – csak az apokalipszis könyörtelen lovasai helyett vad burgonyák és krumplihadosztályok záporoztak Anglia partjainál.

Az esetről beszámolt a BBC is.

