Kiderült, mennyit keresnek az Apple csúcsvezetői – mutatjuk a horrorösszegeket

Az Apple nemcsak a technológiai innovációkban jár az élen, hanem a vezetői fizetések terén is. A vállalat a közelgő részvényesi közgyűlés előtt hozta nyilvánosságra, mennyit kerestek a cég legfontosabb irányítói az elmúlt üzleti évben.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója

A számok alapján egyértelmű: a kaliforniai központban a felelősségért cserébe rendkívül magas jövedelem jár.

A lista élén Tim Cook vezérigazgató áll, aki összesen mintegy 74 millió dolláros (24,42 milliárd forint) javadalmazásban részesült.

Ennek csak kisebb része a fix fizetés, amely évek óta változatlanul 3 millió dollár (990 millió Ft). A bevétel döntő hányadát a teljesítményhez kötött bónuszok, exkluzív csomagok és a részvényjuttatások adják, amelyek közvetlenül az Apple üzleti eredményeihez kapcsolódnak, és hosszú távú elköteleződést várnak el a cégvezetőtől – írja Bild.

Többmilliós fizetések az Apple-nél

De a felső vezetés többi tagja sem panaszkodhat. Az Apple több kulcsvezetője – köztük a jogi, működési, kiskereskedelmi és humánerőforrás-területek felelősei – egyenként nagyjából 25–27 millió dolláros (8,25–8,91 milliárd Ft) fizetési csomagot kapott. Az új pénzügyi igazgató javadalmazása valamivel alacsonyabb, de így is meghaladja a 20 millió dollárt (6,6 milliárd Ft), míg elődje továbbra is jelentős összeget vihetett haza.

A fizetések nagysága rendszeresen vitákat vált ki, hiszen óriási a különbség a csúcsvezetők és az átlagos dolgozók jövedelme között.

Az Apple szerint azonban ezek az összegek arányban állnak azzal a felelősséggel és döntési súllyal, amely a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának irányításával jár.

Egy dolog biztos: miközben az Apple termékei világszerte fogyasztók millióinak pénztárcáját apasztják, addig a vállalat vezetői számára a cég továbbra is rendkívül jövedelmező munkahely marad.

