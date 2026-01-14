Hírlevél
apple

Kiderült, mennyit keresnek az Apple csúcsvezetői – mutatjuk a horrorösszegeket

Dollár-tízmilliók, részvénycsomagok és exkluzív juttatások: nyilvánosságra kerültek a világ egyik legértékesebb technológiai vállalatának vezetői fizetései. Az Apple legfrissebb jelentése alapján jól látszik, hogy a techóriás nemcsak termékeivel, hanem a menedzsment megfizetésével is a globális élmezőnybe tartozik.
Az Apple nemcsak a technológiai innovációkban jár az élen, hanem a vezetői fizetések terén is. A vállalat a közelgő részvényesi közgyűlés előtt hozta nyilvánosságra, mennyit kerestek a cég legfontosabb irányítói az elmúlt üzleti évben.

Apple CEO Tim Cook joins Apple employees at the Apple store as customers line up for the release of Apple new iPhone 17 models in New York on September 19, 2025. Apple unveiled its iPhone 17 lineup on September 9, featuring its thinnest smartphone ever, as the tech giant works to prove it can keep pace in the generative AI race. The Air joins Apple's more standard lineup, including the premium iPhone Pro 17, the company's most expensive and highest-performing model. (Photo by VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP)
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

A számok alapján egyértelmű: a kaliforniai központban a felelősségért cserébe rendkívül magas jövedelem jár. 

A lista élén Tim Cook vezérigazgató áll, aki összesen mintegy 74 millió dolláros (24,42 milliárd forint) javadalmazásban részesült. 

Ennek csak kisebb része a fix fizetés, amely évek óta változatlanul 3 millió dollár (990 millió Ft). A bevétel döntő hányadát a teljesítményhez kötött bónuszok, exkluzív csomagok és a részvényjuttatások adják, amelyek közvetlenül az Apple üzleti eredményeihez kapcsolódnak, és hosszú távú elköteleződést várnak el a cégvezetőtől – írja Bild.

Többmilliós fizetések az Apple-nél

De a felső vezetés többi tagja sem panaszkodhat. Az Apple több kulcsvezetője – köztük a jogi, működési, kiskereskedelmi és humánerőforrás-területek felelősei – egyenként nagyjából 25–27 millió dolláros (8,25–8,91 milliárd Ft) fizetési csomagot kapott. Az új pénzügyi igazgató javadalmazása valamivel alacsonyabb, de így is meghaladja a 20 millió dollárt (6,6 milliárd Ft), míg elődje továbbra is jelentős összeget vihetett haza. 

A fizetések nagysága rendszeresen vitákat vált ki, hiszen óriási a különbség a csúcsvezetők és az átlagos dolgozók jövedelme között. 

Az Apple szerint azonban ezek az összegek arányban állnak azzal a felelősséggel és döntési súllyal, amely a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának irányításával jár.

Egy dolog biztos: miközben az Apple termékei világszerte fogyasztók millióinak pénztárcáját apasztják, addig a vállalat vezetői számára a cég továbbra is rendkívül jövedelmező munkahely marad.

Ijesztő hibák az új iPhone-nál

Az Origo a napokban arról írt, hogy ijesztő hibát produkál a legdrágább iPhone. Az Apple támogatási fórumán és a Redditen is egyre szaporodnak a panaszok, hogy bizarr hibát produkálnak egyes iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max mobilok, az akkumulátoraik töltése közben a rádiók sercegésére hasonlító, statikus zaj jön a hangszóróikból.

 

