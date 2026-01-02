Halálos áradások pusztítanak Afganisztánban

Mohammed Júszuf Hammad, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, áradásokat jelentettek az ország középső, északi, nyugati és déli térségeiből is. A rossz időjárási viszonyok mintegy 1800 családot érintenek, és elsősorban a vidéki régiókban okoznak károkat.

Az áradások 1800 család életét nehezítik meg Afganisztánban

Fotó: DUC THAO / AFP (illusztráció)

Gyermekéleteket is követeltek az áradások

Mohammed Szaídi, Herát tartomány kormányszóvivője azt közölte, hogy a térségben két gyermek is életét vesztette egy házomlásban. Az ENSZ és több segélyszervezet a héten figyelmeztetett, hogy Afganisztánban várhatóan 2026-ban is a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága dúl majd.

A világszervezet és partnerei kedden 1,7 milliárd dolláros támogatásért folyamodtak a nemzetközi donorokhoz, kiemelve, hogy Afganisztánban csaknem 18 millió ember szorul sürgős humanitárius segítségre.

Elmaradtak a szilveszteri ünnepségek egy népszerű városban

Indonéziában visszafogott hangulatban telt az év utolsó napja. A szilveszter ünnepségek és tűzijátékok több helyen elmaradtak, miután súlyos áradások és földcsuszamlások rázták meg az országot, adtunk hírt az Origón.

Áradások bénították meg az Egyesült Arab Emírségeket, több repülőjáratot is töröltek

Az Egyesült Arab Emírségek több városában is fennakadásokat okozott az országra lehullott nagy mennyiségű eső. A heves esőzések és áradások miatt az Emirates légitársaság 13 Dubajból induló repülőjáratát is törölni kellett, több tucat érkező járat pedig késett, számoltunk be az Origón.



