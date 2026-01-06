Hírlevél
Arad

Két férfi lezuhant egy panelház tetejéről

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Két férfi életét vesztette Aradon, miután lezuhantak egy tízemeletes tömbház tetejéről. Az aradi tragédia körülményei egyelőre nem ismertek.
Aradpanelháztragédia

Az esetet az épület egyik lakója jelentette a 112-es segélyhívón, miután zajt hallott, majd a földön megtalálta a két sérültet. Az aradi tragédia helyszínén egy körülbelül 50, illetve egy mintegy 30 éves férfit találtak – írja a Székelyhon.

Az aradi tragédia sokkolta a helyieket – Fotó: Unsplash
Az aradi tragédia sokkolta a helyieket
Fotó: Unsplash

Aradi tragédia, két halottal

A riasztást követően az aradi katasztrófavédelmi felügyelőség mobil intenzív terápiás SMURD-egysége és a mentőszolgálat is a helyszínre érkezett, ám a két férfi életét már nem tudták megmenteni, a sérüléseikbe belehaltak. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. 

