Két férfi lezuhant egy panelház tetejéről

Két férfi életét vesztette Aradon, miután lezuhantak egy tízemeletes tömbház tetejéről. Az aradi tragédia körülményei egyelőre nem ismertek.
Az esetet az épület egyik lakója jelentette a 112-es segélyhívón, miután zajt hallott, majd a földön megtalálta a két sérültet. Az aradi tragédia helyszínén egy körülbelül 50, illetve egy mintegy 30 éves férfit találtak – írja a Székelyhon.
Aradi tragédia, két halottal
A riasztást követően az aradi katasztrófavédelmi felügyelőség mobil intenzív terápiás SMURD-egysége és a mentőszolgálat is a helyszínre érkezett, ám a két férfi életét már nem tudták megmenteni, a sérüléseikbe belehaltak. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.
Halálos lakástűz Tiszalökön
Pillanatok alatt következett be tragédia Tiszalökön, ahol lángok csaptak fel egy lakóházban.
Mentőhelikopter jött a bajba jutott túrázóért
Sérült túrázóhoz riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat az Írottkő-kilátó felé vezető túraösvényhez.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!